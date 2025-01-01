Спектакль Василий Теркин

Фантазия по мотивам знаменитой поэмы А. Твардовского

Россия не раз сталкивалась с тяжелейшими испытаниями, но всегда находились герои, готовые пожертвовать собой ради спасения родины. Эти люди, вступавшие в неравный бой со смертью, навсегда оставались в памяти поколений.

Образ героя

Главный герой книги о бойце сразу стал близким читателям. В его характере гармонично соединились живая непосредственность, сила духа и честность. Автор намеренно отказался от традиционного повествования с привязкой к конкретным датам и событиям. Тёркин стал собирательным образом, в котором каждый мог увидеть что-то свое.

Особое издание

Иллюстрированное приложение к первым главам поэмы было выпущено ограниченным тиражом. Этот уникальный экземпляр вручался бойцам как символичный подарок, вдохновляющий их в тяжелые времена.