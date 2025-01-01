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Василий Теркин
Билеты от 1500₽
Киноафиша Василий Теркин

Спектакль Василий Теркин

Постановка
Театр сатиры. Прогресс-сцена Армена Джигарханяна 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Фантазия по мотивам знаменитой поэмы А. Твардовского

Россия не раз сталкивалась с тяжелейшими испытаниями, но всегда находились герои, готовые пожертвовать собой ради спасения родины. Эти люди, вступавшие в неравный бой со смертью, навсегда оставались в памяти поколений.

Образ героя

Главный герой книги о бойце сразу стал близким читателям. В его характере гармонично соединились живая непосредственность, сила духа и честность. Автор намеренно отказался от традиционного повествования с привязкой к конкретным датам и событиям. Тёркин стал собирательным образом, в котором каждый мог увидеть что-то свое.

Особое издание

Иллюстрированное приложение к первым главам поэмы было выпущено ограниченным тиражом. Этот уникальный экземпляр вручался бойцам как символичный подарок, вдохновляющий их в тяжелые времена.

Режиссер
Андрей Крупник
В ролях
Денис Кириллов
Станислав Буров
Влад Окропиридзе
Тимур Тихомиров
Дмитрий Володин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽
11 ноября
Театр Сатиры Москва, Триумфальная пл., 2
19:00 от 1500 ₽

Фотографии

Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин Василий Теркин

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