Спектакль Евгений Онегин

Возрождение классики: «Евгений Онегин» в «Геликон-опере»

«Евгений Онегин» — бестселлер мировой оперной сцены, на музыке которого воспитано не одно поколение зрителей. Это калейдоскоп человеческих эмоций, схваченных в гениальное музыкальное полотно. Спектакль передает череду нежных чувств, переплетение судеб, горечь поражения и радость любви. Словом, всё то, что переживает каждый из нас с момента зарождения человечества.

Легендарная постановка

Спектакль, созданный К.С. Станиславским в 1922 году, получил новое дыхание на сцене «Геликон-оперы» на Большой Никитской. Античный портик из квартиры-студии Станиславского теперь стал центром притяжения всех страстей, разыгранных молодыми талантливыми артистами «Геликон-оперы».

Современные интерпретации

Как отмечает музыкальный критик и обозреватель «Российской газеты» Ирина Муравьева, «знаменитые белые колонны и ампирный фасад ларинской усадьбы, восстановленные по фотографиям и архивным материалам, соединяются в постановке Бертмана с его собственным видением драматургии оперы Чайковского и интерпретацией спектакля Станиславского».

Энергия нового поколения

Спектакль охватывает как классический XIX век, так и 1920-е годы, когда Станиславский ставил свой спектакль. Это создает уникальную атмосферу, насыщенную энергией нового поколения геликоновцев, которые выходят на сцену, даря зрителям свежий взгляд на классическую историю.

Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который сочетает в себе традиции и современные подходы к театральному искусству!