Спектакль Соло для часов с боем

Соло для часов с боем: трагикомедия о вечном

Авторизованный перевод со словацкого Юрия Айхенвальда, пьеса Освальда Заградника «Соло для часов с боем» — это трогательная трагикомедия в двух действиях, раскрывающая философские глубины человеческого существования.

Сюжет

Каждую пятницу старые друзья Франтишека Абеля, проживающие в доме престарелых, собираются в его небольшой квартирке. Они предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. В это время внук Абеля, Павел, решил жениться, выселив деда в дом престарелых, чтобы сам отправиться в светлое будущее.

При всей трагикомичности, пьеса затрагивает важные темы. Она погружает героев в безвременье, находя их между прошлым и будущим. Этот спектакль о людях, выброшенных на обочину жизни, о стариках, мечтающих быть молодыми, и о беспощадной силе времени, которое невозможно остановить.

Темы и атмосферa

«Соло для часов с боем» касается вопросов старения, надежды и человеческих связей. Герои пытаются согреть друг друга, делясь теплотой и взаимопониманием. Блестящий актерский ансамбль создает уникальную атмосферу спектакля, откликаясь на тончайшие нюансы взаимоотношений.

Создатели спектакля

Режиссер-постановщик: Павел Пархоменко

Павел Пархоменко Сценография и костюмы: Андрей Климов

