Соло для часов с боем
Билеты от 500₽
Киноафиша Соло для часов с боем

Спектакль Соло для часов с боем

Постановка
Театр им. Моссовета 12+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О спектакле

Соло для часов с боем: трагикомедия о вечном

Авторизованный перевод со словацкого Юрия Айхенвальда, пьеса Освальда Заградника «Соло для часов с боем» — это трогательная трагикомедия в двух действиях, раскрывающая философские глубины человеческого существования.

Сюжет

Каждую пятницу старые друзья Франтишека Абеля, проживающие в доме престарелых, собираются в его небольшой квартирке. Они предаются воспоминаниям о счастливом прошлом. В это время внук Абеля, Павел, решил жениться, выселив деда в дом престарелых, чтобы сам отправиться в светлое будущее.

При всей трагикомичности, пьеса затрагивает важные темы. Она погружает героев в безвременье, находя их между прошлым и будущим. Этот спектакль о людях, выброшенных на обочину жизни, о стариках, мечтающих быть молодыми, и о беспощадной силе времени, которое невозможно остановить.

Темы и атмосферa

«Соло для часов с боем» касается вопросов старения, надежды и человеческих связей. Герои пытаются согреть друг друга, делясь теплотой и взаимопониманием. Блестящий актерский ансамбль создает уникальную атмосферу спектакля, откликаясь на тончайшие нюансы взаимоотношений.

Создатели спектакля

  • Режиссер-постановщик: Павел Пархоменко
  • Сценография и костюмы: Андрей Климов

Не упустите возможность увидеть эту захватывающую историю о жизни, любви и времени!

Режиссер
Павел Пархоменко
В ролях
Евгений Стеблов
Евгений Стеблов
Андрей Межулис
Андрей Межулис
Анна Михайловская
Анна Михайловская
Анатолий Васильев
Анатолий Васильев
Ольга Остроумова
Ольга Остроумова

Купить билет на спектакль Соло для часов с боем

Декабрь
Февраль
13 декабря суббота
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽
25 февраля среда
19:00
Театр им. Моссовета Москва, Б.Садовая, 16
от 500 ₽

Фотографии

Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем Соло для часов с боем

