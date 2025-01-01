Евгений Дятлов. Концертный роман

Евгений Дятлов и «АКАДЭМ-квартет». Магия вокала и инструментальной гармонии

Евгений Дятлов, один из самых любимых исполнителей романсов в России, выступает в сопровождении уникального коллектива «АКАДЭМ-квартет» под управлением Николая Криворучко. В его исполнении прозвучат старинные и городские романсы, русские, украинские и цыганские народные песни, песни из кинофильмов, а также ретро-танго и мелодии военных лет.

Секрет успеха

«Петь для меня – все равно что дышать», – говорит Евгений о своём творчестве. Именно искренность и органичность его выступлений, которые всегда собирают аншлаги, делают каждое выступление уникальным. Артист считает своей задачей не только петь, но и заставить зрителей почувствовать каждое слово и откликнуться на музыку.

Душевное восприятие и любимая музыка

В своих программах Евгений выбирает «честную» музыку, проверенную временем, которая пробуждает эмоции и заставляет вспомнить о лучших моментах жизни. Его сольные концерты – это не просто исполнение песен, а встреча с душевной атмосферой прошлого, где каждый сможет найти отклик в своем сердце.

Многогранность творчества

Помимо вокала, Евгений активно занимается актерской деятельностью, сочетая два искусства. В театре он осваивает новый образ, а на сцене, по словам самого артиста, «сам себе хозяин», что позволяет ему раскрывать свой потенциал в полной мере.