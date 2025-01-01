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Евгений Дятлов. Концертный роман
Билеты от 700₽
Киноафиша Евгений Дятлов. Концертный роман

Евгений Дятлов. Концертный роман

Исполнитель романсов и актер с суровым типажом 12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте/спектакле

Евгений Дятлов и «АКАДЭМ-квартет». Магия вокала и инструментальной гармонии

Евгений Дятлов, один из самых любимых исполнителей романсов в России, выступает в сопровождении уникального коллектива «АКАДЭМ-квартет» под управлением Николая Криворучко. В его исполнении прозвучат старинные и городские романсы, русские, украинские и цыганские народные песни, песни из кинофильмов, а также ретро-танго и мелодии военных лет.

Секрет успеха
«Петь для меня – все равно что дышать», – говорит Евгений о своём творчестве. Именно искренность и органичность его выступлений, которые всегда собирают аншлаги, делают каждое выступление уникальным. Артист считает своей задачей не только петь, но и заставить зрителей почувствовать каждое слово и откликнуться на музыку.

Душевное восприятие и любимая музыка
В своих программах Евгений выбирает «честную» музыку, проверенную временем, которая пробуждает эмоции и заставляет вспомнить о лучших моментах жизни. Его сольные концерты – это не просто исполнение песен, а встреча с душевной атмосферой прошлого, где каждый сможет найти отклик в своем сердце.

Многогранность творчества
Помимо вокала, Евгений активно занимается актерской деятельностью, сочетая два искусства. В театре он осваивает новый образ, а на сцене, по словам самого артиста, «сам себе хозяин», что позволяет ему раскрывать свой потенциал в полной мере.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
4 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 700 ₽

Фотографии

Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман Евгений Дятлов. Концертный роман

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