Дмитрий Варшавский & Черный кофе

Концерт легендарной группы «Черный кофе»

Маэстро Дмитрий Варшавский и его коллектив уже 40 лет радуют поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу входят проверенные годами хиты — такие как «Владимирская Русь», «Вольному – воля», «Звездный водоем», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок!» и многие другие. Также поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы, а также совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова — к радости поклонников прекрасного творческого тандема.

40 лет «Черному кофе»

В 2019-2020 годах все концерты проходят в рамках празднования 40-летия группы.

Состав группы

В состав коллектива, помимо Дмитрия Варшавского, сегодня входят известные музыканты, в разные годы прославившие имена в различных рок-коллективах: