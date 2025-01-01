Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Дмитрий Варшавский & Черный кофе
Билеты от 2000₽
Киноафиша Дмитрий Варшавский & Черный кофе

Дмитрий Варшавский & Черный кофе

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Концерт легендарной группы «Черный кофе»

Маэстро Дмитрий Варшавский и его коллектив уже 40 лет радуют поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу входят проверенные годами хиты — такие как «Владимирская Русь», «Вольному – воля», «Звездный водоем», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок!» и многие другие. Также поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы, а также совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова — к радости поклонников прекрасного творческого тандема.

40 лет «Черному кофе»

В 2019-2020 годах все концерты проходят в рамках празднования 40-летия группы.

Состав группы

В состав коллектива, помимо Дмитрия Варшавского, сегодня входят известные музыканты, в разные годы прославившие имена в различных рок-коллективах:

  • Денис Овчинников — бас-гитарист
  • Анатолий Шендеров — легендарный барабанщик

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽
9 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽
22 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽
29 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 2000 ₽

Фотографии

Дмитрий Варшавский & Черный кофе

В ближайшие дни

Космические звуки ханга
16+
Этно Живая музыка
Космические звуки ханга
12 сентября в 20:00 Пространство «Люмьер-холл»
от 1300 ₽
18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
21 ноября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Special Show | Burlesque & Stand-up
18+
Юмор
Special Show | Burlesque & Stand-up
25 июля в 21:00 Standup Brothers
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше