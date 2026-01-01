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Джазовый бранч с Арсением Суриным
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Киноафиша Джазовый бранч с Арсением Суриным

Джазовый бранч с Арсением Суриным

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Джазовый бранч с Арсением Суриным

В ресторане «Petter» пройдет джазовый бранч с участием Арсения Сурина. В программе — сочетание классических хитов и современных композиций, которые порадуют как старожилов джаза, так и новых поклонников.

Арсений Сурин, известный как «молодой Фрэнк Синатра», — лауреат множества всероссийских и международных конкурсов. Его талант был отмечен 26 гран-при, а в 2024 году он завоевал титул чемпиона России по вокалу. Этот молодой и charismatic артист выступит в компании джазовых музыкантов и вокалистов, создавая незабываемую атмосферу живой музыки.

Для Арсения джаз — это не просто музыка, а образ жизни и философия. Он считает, что джаз передает настроение и ритм, которые необходимы для полноценного общения с публикой.

Не упустите возможность насладиться уникальной программой, подготовленной специально для бара «Petter». Этот вечер станет настоящим праздником для всех любителей джаза!

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Октябрь
18 октября воскресенье
16:00
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1

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