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Ева Власова. Концерт под открытым небом
Киноафиша Ева Власова. Концерт под открытым небом

Ева Власова. Концерт под открытым небом

6+
Возраст 6+

О концерте

Музыка и душа под открытым небом: летние концерты Евы Власовой

Этим летом концерты Евы Власовой пройдут под открытым небом в Казани на Roof Place. Существенным элементом этих выступлений являются искренние и чувственные песни, которые звучат особенно близко к слушателю. Это не просто концерт, а живой диалог, где эмоции становятся главным языком общения.

На каждом концерте зрители оказываются в центре событий: делятся личными историями, презентуют свои треки, смеются и плачут вместе с артисткой. Каждое выступление — это уникальный опыт, насыщенный настоящими моментами и неожиданными событиями.

В летней программе предусмотрены любимые хиты, коллаборации, а также продуманные сценические образы, которые уже стали визитной карточкой певицы. Концерты Евы Власовой объединяют людей разных возрастов и создают пространство искренности, свободы и музыки. Не упустите шанс стать частью этого удивительного события!

Купить билет на концерт Ева Власова. Концерт под открытым небом

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В других городах
Август
19 августа среда
20:00
Roof Place Казань Казань, Павлюхина, 91. ТЦ «KazanMall»

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