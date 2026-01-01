Эдгар. Магия Edgarcello

Шоу «Магия Edgarcello» в Казани

«Магия Edgarcello» — это уникальное и завораживающее шоу виолончелиста и его друзей. Это событие объединяет в себе профессиональную игру на виолончели и разнообразные захватывающие шоу-номера.

В программе звучат знаменитые хиты отечественной и зарубежной музыки, а также саундтреки к фильмам, созданные композиторами мирового уровня. Присутствие на этом концерте — это возможность насладиться музыкой, красотой и душевностью, окунувшись в атмосферу незабываемых эмоций.

Глубина звуков виолончели не оставит никого равнодушным. Шоу длится два часа без антракта, однако такое разнообразие номеров позволяет зрителям наслаждаться театральным действием на одном дыхании.

Кроме автора шоу, вечер также украсят виолончелистка и солистка симфонического оркестра «Радио Орфей» Ульяна Сибиркина, арт-квартет «Опера Drive», танцоры из шоу «VALERY» и воздушные акробатки студии «Velina air». Не упустите шанс стать частью этого незабываемого зрелища!