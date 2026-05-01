Это так по-женски
18+
О концерте

 Женские истории на сцене Improv Club

Импровизационный клуб «Комикессы» приглашает вас на уникальный концерт стендапа, где комики обсудят актуальные женские проблемы. Этот вечер станет идеальным пространством для открытого диалога и юмора, позволяя заглянуть в мир женских переживаний.

О чем этот вечер?

На сцене выступят талантливые комики, каждая из которых поделится своими личными рассказами. Они обсудят темы, знакомые каждой женщине: заботы о семье, трудности в карьере и, конечно, милые и забавные моменты, с которыми сталкиваются в повседневной жизни. Этот концерт обещает быть не только развлекательным, но и вдохновляющим.

Зачем стоит прийти?

Концерт «Комикессы» – это не просто вечер стендапа, это возможность найти общий язык с теми, кто понимает и разделяет ваши чувства. Один вечер с великолепными комиками, которые умело балансируют между шутками и реальными переживаниями, станет отличной возможностью отвлечься от повседневной рутины и зарядиться позитивной энергией.

Где и когда?

Место проведения выбрано так, чтобы создать атмосферу уюта и близости. Убедитесь, что вы не пропустите это уникальное мероприятие в своем городе!

Приходите, будет смешно и по-настоящему интересно!

Май
31 мая воскресенье
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Рождественская, 10, 3 этаж
от 300 ₽
19:30
Improv Club Нижний Новгород, Добролюбова, 4а

В ближайшие дни

