Пупо
6+
О концерте

Юбилейное шоу Пупо в Нижнем Новгороде

Итальянский певец Пупо (Pupo) готовит грандиозное выступление в Нижнем Новгороде. Летний концерт станет частью его мирового турне «Pupo 50», приуроченного к 50-летию его творческой деятельности. Это важное событие для поклонников и ценителей итальянской музыки.

Программа концерта

В ходе юбилейного шоу Пупо исполнит свои главные хиты, среди которых:

  • «Gelato al Cioccolato»
  • «Su Di Noi»
  • «Lo Devo Solo a Te»

Кроме того, зрители смогут насладиться новыми композициями артиста, что сделает концерт еще более привлекательным для фанатов.

О Пупо

Пупо — это знаковая фигура в итальянской музыке, известный своим уникальным стилем и запоминающимися мелодиями. За свою карьеру он выпустил множество альбомов и стал обладателем нескольких музыкальных наград. Певец умело сочетает элементы поп-музыки с традициями итальянского искусства, что делает его творчество неповторимым и любимым во всем мире.

