Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Царевна-лягушка 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ленинград
Киноафиша Ленинград

Ленинград

18+
Возраст 18+

О концерте

Возвращение легенды: концерт группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде

Группа «Ленинград» снова с нами! После долгого перерыва, Сергей Шнуров готов радовать поклонников своими песнями. В 2024 году коллектив выпустил новый альбом «Синяя богиня», который ознаменовал возвращение на большую сцену и старт гастрольного тура.

Во время концерта гостей ожидает встреча с любимыми хитами, а атмосфера живого шоу подарит незабываемые эмоции. Группа, известная своим драйвом и энергией, как всегда удивит зрителей непредсказуемыми выступлениями.

Драйв и угар в духе «Ленинграда» гарантированы. Шнуров уже готов захватить сердца поклонников!

Информация о мероприятии

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!

Купить билет на концерт Ленинград

Помощь с билетами
В других городах
Август
15 августа суббота
20:00
Стадион «Нижний Новгород» Нижний Новгород, Бетанкура, 1а
от 2800 ₽

В ближайшие дни

Standup Никита Шевчук. Фантазер
18+
Юмор
Standup Никита Шевчук. Фантазер
24 марта в 19:00 ДК ГАЗ
от 1500 ₽
Большой концерт Big Baby Tape
16+
Хип-хоп
Большой концерт Big Baby Tape
31 марта в 18:00 КРК Нагорный
Билеты
Копенgageн. Большой сольный концерт
16+
Рок
Копенgageн. Большой сольный концерт
3 апреля в 20:00 Alcatraz
от 1200 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где проходят стендап вечера в Питере? Где проходят стендап вечера в Питере?
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше