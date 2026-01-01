Возвращение легенды: концерт группы «Ленинград» в Нижнем Новгороде

Группа «Ленинград» снова с нами! После долгого перерыва, Сергей Шнуров готов радовать поклонников своими песнями. В 2024 году коллектив выпустил новый альбом «Синяя богиня», который ознаменовал возвращение на большую сцену и старт гастрольного тура.

Во время концерта гостей ожидает встреча с любимыми хитами, а атмосфера живого шоу подарит незабываемые эмоции. Группа, известная своим драйвом и энергией, как всегда удивит зрителей непредсказуемыми выступлениями.

Драйв и угар в духе «Ленинграда» гарантированы. Шнуров уже готов захватить сердца поклонников!

Информация о мероприятии

Сбор гостей начнется в 18:00, а сам концерт стартует в 20:00. Не упустите возможность стать частью этого яркого музыкального события!