«Любовь. Чума. Верона»

Мюзикл «Любовь. Чума. Верона» — это яркое продолжение истории Ромео и Джульетты, по пьесе Григория Горина «Чума на оба ваши дома!». После гибели Ромео и Джульетты герцог Вероны решает положить конец вражде между семействами Монтекки и Капулетти, предложив им устроить свадьбу. Однако это предложение не вызывает энтузиазма у обеих сторон, и семьи начинают искать подходящих кандидатов по принципу «кого не жалко». Трагикомедия наполнена сатирой и яркими музыкальными номерами, что делает ее отличным выбором для тех, кто любит необычные и динамичные постановки. Отзывы зрителей о мюзикле спектакле «Любовь. Чума. Верона» пишут, что он сочетает в себе приятный юмор и глубокую идею в основе, поэтому здесь нет назидания и нравоучения. Это интересный взгляд на шекспировскую историю от российского автора.

«Идеальный муж»

Если вы предпочитаете комедии с острыми диалогами и изящным языком, то спектакль «Идеальный муж» в театре Буфф — то, что вам нужно. В основе пьеса Оскара Уайльда герои спектакля — английские аристократы, которые рассуждают о сути семейной жизни. Может ли быть у идеальной жены неидеальный муж? В чём заключается семейное счастье? Этот вопрос ставит перед зрителями театр Буфф, предлагая поразмышлять над тем, что на самом деле скрывается за образом идеала. Роскошные костюмы, прекрасные декорации, тонкие шутки Оскара Уайльда, звуки танго — это отличный план на вечер, который можно провести с партнёром. А во время спектакля смотреть, как он реагирует на действие. Много интересного узнаете. Отзывы о постановке «Идеальный муж» в театре Буфф неизменно положительные — зрители хвалят постановку за остроту и юмор.

«Король vs Король»

Спектакль «Король vs Король» в театре Буфф рассказывает о дружбе английского короля с тогдашним королём сцены — Эдмундом Кином. Это историческая постановка, где борьба за трон, интриги, хитрость и личные амбиции сочетаются с глубокими рассуждениями о природе творчества и власти художника над людьми. Поэтому зритель видит сразу два сюжета, от лица короля и от лица величайшего мирового актёра. Но несмотря на весь масштаб спектакль наполнен лёгким юмором. Два человека, которые на работе управляют умами людей, наедине становятся обычными мужчинами. И этот переход отлично показывает труппа театра Буфф, о чём говорят отзывы о «Король vs Король». Подчеркивают, что спектакль интересен как с точки зрения постановки, так и благодаря замечательной игре актеров. Постановка точно не разочарует, благодаря захватывающему сюжету и неожиданным поворотам.

«Это было так...»

Спектакль «Это было так...» — увлекательное путешествие в семидесятые годы прошлого века. Это похоже на эффект машины времени, вы попадёте в советскую эпоху, где каждый найдёт что-то личное: те самые аппараты с газировкой, старая музыка, атмосфера советских городов. Артисты театра исполняют культовые песни тех лет, погружая зрителей в атмосферу, где пионеры с красными галстуками и романтичные девушки в платьях мечтают покорить столицы. Здесь нет чёткого сюжета, скорее это альманах документальных историй, актёры так вживаются в роль, кажется, перед тобой реальные люди той эпохи. Спектакль обладает той же атмосферой, что и «Москва слезам не верит» и «Покровские ворота», он полон тёплых чувств к тому периоду нашей страны. Отзывы на «Это было так» в театре Буфф всегда полны эмоциями, люди активно делятся своими воспоминаниями.

«Маленькие истории большого города»

Для тех, кто любит современные истории с легким налетом романтики, обязательно стоит посмотреть спектакль «Маленькие истории большого города». Это гимн любви Питеру. В основе сюжета лежат события, которые происходят в Санкт-Петербурге, каждая история — маленькая, но яркая зарисовка жизни его жителей. Молодые актеры театра проводят зрителей по любимым местам Северной столицы, от известных музеев до караоке-баров. Вы увидите, как бытовые случаи, на которые мы часто даже не обращаем внимания, приводят к неожиданным развязкам. После спектакля невольно начинаешь жить в ожидании чуда. Многие отзывы на «Маленькие истории большого города» отмечают, что спектакль погружает в атмосферу города настолько, что сразу хочется вернуться туда вновь. Спектакль точно понравится вам своей теплотой и нежной любовью к северной столице.

«Островский #любовь»

А спектакль «Островский #любовь» в театре Буфф понравится любителям классики. В основе пьеса Островского. Это трогательная история об обедневшем адвокате и его дочери, которая влюбляется в безответственного человека и ради него идет на обман. Постановка рассуждает о проблемах, близких каждому: что человек готов сделать ради любви и к чему приводят его отчаянные решения. И действительно ли нужно ради любви совершать дела, которые тебя разрушат? Да и считается ли любовью такое токсичное чувство? Это вопросы, на которые каждый зритель должен ответить сам, ведь любой испытывал все виды привязанности к другому человеку. Но общая драма украшена старинными романсами, которые создают особую тёплую атмосферу. Поэтому те, кто сторонится чернухи, не бойтесь — её здесь нет. «Поздняя любовь» Островского в театре Буфф всегда идёт с успехом, фанаты классических спектаклей точно запомнят этот спектакль.

Как видите, в театре Буфф есть самые разные жанры, которые понравятся каждому театралу. Кстати, читайте нашу статью про историю театра Буфф. Мы рассказали, как он до революции был любимым театром интеллигенции, затем на долгое время закрылся, а в перестройку снова открылся и с успехом существует до сих пор!