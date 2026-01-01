Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Enrique Iglesias
Киноафиша Enrique Iglesias

Enrique Iglesias

О концерте

Энрике Иглесиас: легендарное шоу в Казахстане

Самое ожидаемое поп-событие 2026 года в Казахстане! Мировая суперзвезда Энрике Иглесиас представит свое легендарное стадионное шоу. Это событие, которое нельзя пропустить!

Дата и места проведения

Разделите две незабываемые ночи с Энрике Иглесиас:

  • 3 сентября — Астана Арена
  • 5 сентября — Центральный стадион Алматы

Необыкновенное шоу

Приготовьтесь к грандиозной постановке, полному невероятной энергии выступлению и шансам насладиться музыкой, на которой выросли целые поколения поклонников. Энрике Иглесиас — это не просто концерт, это настоящее событие!

Достижения артиста

Продав более 180 миллионов альбомов и имея в активе 154 хита №1, Энрике Иглесиас официально признан Billboard «Величайшим латинским артистом всех времен». Его музыка звучит в домах по всему миру, и он продолжает вдохновлять большое количество поклонников.

Не упустите шанс стать частью этого величественного шоу!

Купить билет на концерт Enrique Iglesias

Помощь с билетами
В других городах
Сентябрь
5 сентября суббота
20:00
Центральный Стадион г. Алматы, пр. Абая 48
от 45000 ₸

В ближайшие дни

Дискотека 90-00х
Эстрада Диско

Дискотека 90-00х

29 мая в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 10000 ₽
Park Live Almaty 2026
Фестиваль

Park Live Almaty 2026

21 августа в 16:00 Первомайские пруды (Park Live Almaty)
Билеты
Вечер хитов 90-00х
Эстрада

Вечер хитов 90-00х

29 мая в 20:00 Творческое пространство «Неквартира»
от 10000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше