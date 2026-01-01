Enrique Iglesias

Энрике Иглесиас: легендарное шоу в Казахстане

Самое ожидаемое поп-событие 2026 года в Казахстане! Мировая суперзвезда Энрике Иглесиас представит свое легендарное стадионное шоу. Это событие, которое нельзя пропустить!

Дата и места проведения

Разделите две незабываемые ночи с Энрике Иглесиас:

3 сентября — Астана Арена

5 сентября — Центральный стадион Алматы

Необыкновенное шоу

Приготовьтесь к грандиозной постановке, полному невероятной энергии выступлению и шансам насладиться музыкой, на которой выросли целые поколения поклонников. Энрике Иглесиас — это не просто концерт, это настоящее событие!

Достижения артиста

Продав более 180 миллионов альбомов и имея в активе 154 хита №1, Энрике Иглесиас официально признан Billboard «Величайшим латинским артистом всех времен». Его музыка звучит в домах по всему миру, и он продолжает вдохновлять большое количество поклонников.

Не упустите шанс стать частью этого величественного шоу!