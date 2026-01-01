Бағжан Октябрь в Алматы с концертной программой «Терапия души»

Юбилейный тур Бағжан Октябрь «Терапия Души» - 5 лет на сцене!

После успешных международных гастролей и масштабных сольных концертов, которые собирали аншлаги за рубежом, один из самых известных виолончелистов современности вновь выходит на сцену с обновленной программой в сопровождении оркестра.

Бағжан Октябрь — музыкант мирового уровня

Бағжан Октябрь покорил сердца слушателей по всему миру. Его вдохновляющие видеоролики, снятые в самых живописных уголках планеты, сделали виолончель символом красоты и внутренней гармонии. Сегодня артист успешно выступает в культурных столицах Европы, на престижных площадках СНГ и в странах Ближнего Востока, где его концерты собирают тысячи зрителей. География выступлений продолжает расширяться, а число преданных поклонников растет.

Специальная программа к юбилею

Юбилейная программа «Терапия Души» создана специально к пятилетию проекта и стала новым этапом в творчестве артиста. Это не просто концерт — это музыкальная программа, где проникновенные звуки виолончели переплетаются с:

великими произведениями мировой классики,

казахскими народными песнями,

мелодиями из культовых фильмов,

и современными композициями, близкими каждому.

На этих концертах музыка становится настоящим лекарством для сердца, а сцена — пространством для глубоких эмоций и вдохновения. Название говорит само за себя. Приходите и прочувствуйте эту уникальную атмосферу.