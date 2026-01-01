Концерт рэпера 9 Грамм в Алматы

22 августа 2026 года в клубе Жесть состоится концерт популярного рэпера 9 Грамм, также известного как Аветис. Этот концерт является частью его тура 2026 года, который охватывает различные города и привлекает внимание поклонников качественной музыки.

О исполнителе

9 Грамм — это не просто рэп-музыка. Это уникальный стиль, который сочетает в себе глубокие тексты и запоминающиеся мелодии. Его творчество нашло отклик у многих слушателей, и выступление в Алматы обещает стать ярким событием для всех любителей хип-хопа.

Подробности о мероприятии

Начало концерта запланировано на 20:00. Если вы хотите забронировать столик, обязательно свяжитесь с администрацией клуба для уточнения условий и оплаты депозита. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!