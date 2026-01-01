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Эми Питерс
Киноафиша Эми Питерс

Эми Питерс

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы Amy Pieterse: звуки джаза и хип-хопа

Эми Питерс — яркое светило российской соул-музыки и джаза. Родилась в Амстердаме в семье с многонациональными корнями, она впитала в себя разнообразие музыкальных стилей. С 2001 года Эми руководит одноимённой группой, которая уже успела завоевать сердца многих поклонников.

Мастерская импровизация и уникальный стиль

Группа Amy Pieterse известна не только своими концертов в столичных клубах, но и участием в благотворительных мероприятиях и джазовых фестивалях. Музыканты выделяются виртуозной техникой игры, а харизматичная вокалистка Эми поражает слушателей незабываемым голосом.

Музыка группы — это уникальное сочетание джаза и хип-хопа, восточной и западной культур, а также мейнстрима и высоких искусств. Каждый концерт становится настоящим событием, где Эми создает атмосферу непосредственного общения с публикой, пробуждая у зрителей желание двигаться в такт музыки.

Энергия и харизма на сцене

«Эми Питерс не похожа ни на кого на местной сцене. Она поет джаз и читает рэп так, как не смогут наши исполнители», — описывает один из критиков ее выступления. Ее естественность на сцене и способность установить контакт с каждым зрителем делают концерты по-настоящему запоминающимися. Даже выступая перед мировыми звёздами, такими как Мик Джаггер, Эми остается искренней и энергичной, легко завоевывая внимание своей аудитории.

Не упустите возможность стать частью музыкального события, способного подарить вам новые эмоции и впечатления!

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В других городах
Сентябрь
11 сентября пятница
19:30
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от 2000 ₽

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