Хиты из мюзиклов: «Нотр Дам», «Призрак оперы» и др. При свечах в Оранжерее

Концерт в оранжерее Таврического сада

Мы рады представить вам концертную программу, которая перенесет вас в самые яркие уголки музыкального мира. Прозвучат завораживающие мелодии из легендарных мюзиклов: от величественного «Нотр-Дама» до мистического «Призрака Оперы». Эти произведения, покорившие сердца миллионов, снова зазвучат в живом исполнении и обещают незабываемые эмоции.

Таланты на сцене

На сцене выступит блистательное трио, виртуозно владеющее инструментами и голосом. В центре внимания — поющий пианист, чьи пальцы порхают по клавишам, создавая гармонии, достойные восхищения. К нему присоединится нежный женский вокал, способный передать всю гамму чувств. А мультиинструменталист, мастерски играющий на саксофоне, трубе и многих других инструментах, добавит звучанию программы уникальное разнообразие.

Программа концерта

В этот вечер классика переплетается с современностью, знакомые мотивы обретают новое, трепетное звучание. Вы услышите:

Another Day of Sun

City of Stars

Le Temps des Cathédrales

Belle

Phantom of the Opera

All I Ask of You

Singing in the Rain

Summertime

It Ain't Necessarily So

But Not for Me

Embraceable You

I Got Rhythm

Lady Be Good

The Man I Love

I'm Old Fashioned

What Is That Thing Called Love

Важно для зрителей

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.