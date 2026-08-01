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Хиты из мюзиклов: «Нотр Дам», «Призрак оперы» и др. При свечах в Оранжерее
Киноафиша Хиты из мюзиклов: «Нотр Дам», «Призрак оперы» и др. При свечах в Оранжерее

Хиты из мюзиклов: «Нотр Дам», «Призрак оперы» и др. При свечах в Оранжерее

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт в оранжерее Таврического сада

Мы рады представить вам концертную программу, которая перенесет вас в самые яркие уголки музыкального мира. Прозвучат завораживающие мелодии из легендарных мюзиклов: от величественного «Нотр-Дама» до мистического «Призрака Оперы». Эти произведения, покорившие сердца миллионов, снова зазвучат в живом исполнении и обещают незабываемые эмоции.

Таланты на сцене

На сцене выступит блистательное трио, виртуозно владеющее инструментами и голосом. В центре внимания — поющий пианист, чьи пальцы порхают по клавишам, создавая гармонии, достойные восхищения. К нему присоединится нежный женский вокал, способный передать всю гамму чувств. А мультиинструменталист, мастерски играющий на саксофоне, трубе и многих других инструментах, добавит звучанию программы уникальное разнообразие.

Программа концерта

В этот вечер классика переплетается с современностью, знакомые мотивы обретают новое, трепетное звучание. Вы услышите:

  • Another Day of Sun
  • City of Stars
  • Le Temps des Cathédrales
  • Belle
  • Phantom of the Opera
  • All I Ask of You
  • Singing in the Rain
  • Summertime
  • It Ain't Necessarily So
  • But Not for Me
  • Embraceable You
  • I Got Rhythm
  • Lady Be Good
  • The Man I Love
  • I'm Old Fashioned
  • What Is That Thing Called Love

Важно для зрителей

Уважаемые зрители! В связи с нестабильной работой мобильного интернета, просим вас перед посещением концерта заблаговременно сохранять билеты на смартфоне в виде файла или скриншота, либо заранее их распечатывать. Благодарим за понимание!

Продолжительность концерта — 1 час 10 минут. Рекомендуется для зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Хиты из мюзиклов: «Нотр Дам», «Призрак оперы» и др. При свечах в Оранжерее

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В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
13 сентября воскресенье
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽
16 октября пятница
21:00
Оранжерея Таврического сада Санкт-Петербург, Шпалерная, 43
от 2500 ₽

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