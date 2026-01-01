Оповещения от Киноафиши
Embargo White Festival 2026
18+
Возраст 18+

О концерте

Волшебство Wonderland в Embargo Villa

Embargo Villa преобразится в удивительное Wonderland, где оживут фантастические персонажи и воздушные замки станут частью реальности. Событие начнётся ночью, после чего последует специальное дневное шоу у бассейна, а завершится всё захватывающей вечеринкой Night Two.

На протяжении 36 часов вас будут развлекать более 30 артистов, готовых подарить незабываемые впечатления. Лайнап артистов будет объявлен позже, так что следите за обновлениями!

Дресс-код

Не забудьте о стильном наряде: дресс-код на мероприятии — «only white». Подготовьте белый верх и белый низ, чтобы полностью соответствовать волшебной атмосфере события.

Это уникальное мероприятие особенно понравится любителям необычных тематических вечеринок и атмосферного оформления. Не упустите возможность стать частью этого чудесного праздника!

Купить билет на концерт Embargo White Festival 2026

Июнь
26 июня пятница
19:00
Embargo Ростов-на-Дону, Левобережная, 72
от 1700 ₽

