Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Майкл» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Voroth / Ворот
Киноафиша Voroth / Ворот

Voroth / Ворот

16+
Возраст 16+

О концерте

Voroth представляют новый альбом «Lingua Secunda»

Группа Voroth приглашает вас на незабываемый вечер, посвященный презентации их нового альбома «Lingua Secunda». Это событие станет настоящим праздником для ценителей тяжелой музыки.

Смесь жанров и уникальный звук

Музыка Voroth — это уникальное сочетание мелодик-дэз, трэш и прогрессив метала. Каждый трек группы погружает слушателя в мир ярких эмоций и мощной энергии. В сольной программе вы услышите не только новые композиции с альбома, но и проверенные временем хиты, которые уже успели завоевать любовь поклонников.

Не пропустите этот вечер

Не упустите шанс стать частью этого особенного события. Откройте для себя новую главу в творчестве Voroth и насладитесь их живым исполнением. Уникальная атмосфера концерта не оставит равнодушным ни одного зрителя!

Купить билет на концерт Voroth / Ворот

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
Июль
14 июня воскресенье
19:00
Ferrum Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 2/1
от 500 ₽
19 июня пятница
19:00
Reborn Казань, Право-Булачная, 29
от 500 ₽
21 июня воскресенье
19:00
Подвал Самара, Галактионовская, 46
10 июля пятница
19:00
The Rock Bar Small Stage Краснодар, Красная, 76а
от 500 ₽
11 июля суббота
19:00
Подземка Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3, ДК «Ростсельмаш»
от 500 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах
6+
Рок

Оркестр CAGMO. Хор русского рока при свечах

6 октября в 19:00 Волгоградская филармония
от 2300 ₽
Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026
6+
Живая музыка

Группа ОТТА, Медиашторм тур 2026

18 ноября в 19:00 Дом офицеров
от 1700 ₽
Хор Турецкого. Нам 35 лет!
18+
Эстрада

Хор Турецкого. Нам 35 лет!

8 декабря в 19:00 Волгоград Экспо
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше