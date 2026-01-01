Элвис Пресли трибьют

В день рождения Элвиса Пресли на сцене оживёт магия его музыки. Вас ждёт яркий трибьют легендарному королю рок-н-ролла исполнит Денис Мажуков. Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто хранит любовь к эпохе, когда мир впервые услышал неповторимый голос Элвиса и увидел, как энергия рок-н-ролла переворачивает представление о музыке. Прозвучат знаменитые хиты, наполненные страстью, свободой и тем неповторимым шармом, который сделал Пресли символом целого поколения. Денис Мажуков — артист, которому по силам передать этот дух. Его называют российским королём рок-н-ролла не только за блестящее владение стилем, но и за ту самую внутреннюю искру, что когда-то зажёг Элвис. Каждое выступление Мажукова — это мощный, живой диалог с легендой, в котором звучит уважение, восторг и искреннее восхищение. Концерт-трибьют станет вечерним путешествием в золотую эпоху рок-н-ролла: туда, где музыка была бунтом, а сцена принадлежала королю. В этот день Элвис снова будет с нами в голосе, ритме и сердце Дениса Мажукова. Условия акции «Новогодний марафон 3+1»