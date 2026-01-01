Оповещения от Киноафиши
АББА – музыка, изменившая мир
Билеты от 700₽
АББА – музыка, изменившая мир

АББА – музыка, изменившая мир

12+
Возраст 12+
Билеты от 700₽

О концерте

Концерт-кроссовер: музыка ABBA снова в центре внимания

Шведская группа ABBA по праву считается легендой мирового шоу-бизнеса. Она стала первым скандинавским рок-коллективом, получившим признание по всему миру, и удивила аудиторию своим творческим долголетием и неугасимой популярностью. Двадцать две песни коллектива легли в основу фильма-мюзика «Mamma mia» (США-Великобритания) и многие из них занимали верхние строки мировых чартов.

«Dancing queen», ставшая визитной карточкой группы, звучала на телевидении во время свадьбы короля Швеции Карла XVI Густава, а через год в СССР вышла в кавер-версии Игоря Кохановского на фирме «Мелодия». Музыка ABBA действительно оставила след в сердцах и душах многих поколений.

Участники концерта

В новом концерте-кроссовере, посвященном великому наследию ABBA, примут участие:

  • Оксана Невежина (эстрадный вокал)
  • Юрий Нугманов (гитара)
  • Игорь Полтавцев (фортепиано)
  • Ансамбль солистов Хорового театра Бориса Певзнера, художественный руководитель - заслуженная артистка России Елена Гречникова
  • Джаз-ансамбль Алекса Новикова
  • Ансамбль солистов камерного оркестра «Московская камерата»

Программа концерта

Концерт обещает быть ярким и запоминающимся. Вместе с джаз-ансамблем Алекса Новикова, ведущей солисткой Москонцерта Оксаной Невежиной и лауреатом международных конкурсов Игорем Полтавцевым зрители смогут вновь насладиться композициями, созданными бессменным авторским тандемом Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса.

Зажигательные диско-ритмы и трогательные лирические мелодии 1970-х и 1980-х годов снова покорят сердца зрителей, как это было полвека назад. Режиссером мероприятия выступит Полина Шахова, которая создаст уникальную атмосферу, несомненно, вызывая ностальгические воспоминания о лучших временах.

Купить билет на концерт АББА – музыка, изменившая мир

Март
Май
7 марта суббота
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 700 ₽
16 мая суббота
19:00
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
от 700 ₽

