АББА – музыка, изменившая мир

Концерт-кроссовер: музыка ABBA снова в центре внимания

Шведская группа ABBA по праву считается легендой мирового шоу-бизнеса. Она стала первым скандинавским рок-коллективом, получившим признание по всему миру, и удивила аудиторию своим творческим долголетием и неугасимой популярностью. Двадцать две песни коллектива легли в основу фильма-мюзика «Mamma mia» (США-Великобритания) и многие из них занимали верхние строки мировых чартов.

«Dancing queen», ставшая визитной карточкой группы, звучала на телевидении во время свадьбы короля Швеции Карла XVI Густава, а через год в СССР вышла в кавер-версии Игоря Кохановского на фирме «Мелодия». Музыка ABBA действительно оставила след в сердцах и душах многих поколений.

Участники концерта

В новом концерте-кроссовере, посвященном великому наследию ABBA, примут участие:

Оксана Невежина (эстрадный вокал)

Юрий Нугманов (гитара)

Игорь Полтавцев (фортепиано)

Ансамбль солистов Хорового театра Бориса Певзнера, художественный руководитель - заслуженная артистка России Елена Гречникова

Джаз-ансамбль Алекса Новикова

Ансамбль солистов камерного оркестра «Московская камерата»

Программа концерта

Концерт обещает быть ярким и запоминающимся. Вместе с джаз-ансамблем Алекса Новикова, ведущей солисткой Москонцерта Оксаной Невежиной и лауреатом международных конкурсов Игорем Полтавцевым зрители смогут вновь насладиться композициями, созданными бессменным авторским тандемом Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса.

Зажигательные диско-ритмы и трогательные лирические мелодии 1970-х и 1980-х годов снова покорят сердца зрителей, как это было полвека назад. Режиссером мероприятия выступит Полина Шахова, которая создаст уникальную атмосферу, несомненно, вызывая ностальгические воспоминания о лучших временах.