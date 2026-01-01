Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мошенники» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Elvis Lives! День рождения короля рок-н-ролла
Билеты от 1000₽
Киноафиша Elvis Lives! День рождения короля рок-н-ролла

Elvis Lives! День рождения короля рок-н-ролла

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Трибьют-шоу Elvis On Tour в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет уникальное трибьют-шоу Elvis On Tour, посвящённое творчеству короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Концерт состоится в день его рождения и станет единственным аутентичным трибьют-шоу европейского уровня в России.

Легендарные хиты и редкие песни

В программу включены знаменитые хиты, такие как Blue suede shoes, Love me tender, Heartbreak hotel, A little less conversation, Jailhouse rock, Suspicious minds и Can’t help falling in love. Также звучат редкие композиции, которые больше никто не исполняет в нашей стране вживую.

Эпохи рок-н-ролла

Концерт воссоздаст три величайших десятилетия рок-н-ролла: винтажные пятидесятые, заводные шестидесятые и эффектные семидесятые. Зрители не только услышат, как развивались музыкальные тенденции, но и увидят, как изменялся визуальный стиль, благодаря костюмам, созданным по архивным фотографиям с выступлений Элвиса.

Аутентичное звучание

Выступление будет сопровождаться духовой секцией и бэк-вокальной группой в стиле афроамериканского квартета The Sweet Inspirations, который поддерживал Элвиса в семидесятые. Аранжировки максимально приближены к оригиналу, что создаст эффект записи на пластинке.

Для истинных меломанов

Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыки Элвиса Пресли и любителей качественного трибьют-шоу. Уникальный репертуар и богатое звучание не оставят равнодушными ни одного меломана. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!

Купить билет на концерт Elvis Lives! День рождения короля рок-н-ролла

Помощь с билетами
Январь
8 января пятница
19:00
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Алена Свиридова
18+
Поп

Алена Свиридова

1 октября в 21:00 Petter
от 5500 ₽
Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик
12+
Классическая музыка

Моцарт. Маленькая ночная серенада. Бетховен. Лунная соната. Чайковский. Щелкунчик

21 августа в 19:00 Усадьба Кусково и музей керамики
от 2800 ₽
Симфонические хиты. Феличита. Шедевры Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Поля Мориа, Стинга
12+
Джаз Рок Неоклассика

Симфонические хиты. Феличита. Шедевры Челентано, Тото Кутуньо, Аль Бано, Поля Мориа, Стинга

5 сентября в 15:00 Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Концерты звёзд в Москве и Петербурге Концерты звёзд в Москве и Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше