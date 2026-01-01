Elvis Lives! День рождения короля рок-н-ролла

Трибьют-шоу Elvis On Tour в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки пройдет уникальное трибьют-шоу Elvis On Tour, посвящённое творчеству короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Концерт состоится в день его рождения и станет единственным аутентичным трибьют-шоу европейского уровня в России.

Легендарные хиты и редкие песни

В программу включены знаменитые хиты, такие как Blue suede shoes, Love me tender, Heartbreak hotel, A little less conversation, Jailhouse rock, Suspicious minds и Can’t help falling in love. Также звучат редкие композиции, которые больше никто не исполняет в нашей стране вживую.

Эпохи рок-н-ролла

Концерт воссоздаст три величайших десятилетия рок-н-ролла: винтажные пятидесятые, заводные шестидесятые и эффектные семидесятые. Зрители не только услышат, как развивались музыкальные тенденции, но и увидят, как изменялся визуальный стиль, благодаря костюмам, созданным по архивным фотографиям с выступлений Элвиса.

Аутентичное звучание

Выступление будет сопровождаться духовой секцией и бэк-вокальной группой в стиле афроамериканского квартета The Sweet Inspirations, который поддерживал Элвиса в семидесятые. Аранжировки максимально приближены к оригиналу, что создаст эффект записи на пластинке.

Для истинных меломанов

Это событие станет настоящим праздником для поклонников музыки Элвиса Пресли и любителей качественного трибьют-шоу. Уникальный репертуар и богатое звучание не оставят равнодушными ни одного меломана. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера!