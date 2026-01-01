Органные вечера в Кусково. Бах. А. Князев (орган)

Органный концерт в Кусково

Концерт, который станет настоящим событием в мире классической музыки, пройдет в Танцевальном зале Большого дворца Музея-усадьбы «Кусково». Исполнит программу народный артист России Александр Князев — один из самых известных музыкантов страны, который успешно сочетает мастерство виолончелиста и органиста.

Программа вечера

На концерте прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, занимающая центральное место в творчестве Князева. Артист не только интерпретирует произведения великого композитора, но и создает сложные органные транскрипции, добавляя в них свой уникальный стиль.

Особенности концерта

Александр Князев известен своими монументальными и эмоционально насыщенными трактовками музыки Баха. Критики отмечают, что его исполнения могут служить образцом для многих музыкантов.

Также стоит отметить, что акустические качества Большого шереметевского дворца создают идеальные условия для восприятия музыки. Величественные интерьеры усадьбы позволяют раскрыть весь спектр звучания органа, обеспечивая глубину и мощь полифонии «короля инструментов».

