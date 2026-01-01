Тёмка-Слесарь и группа БО

Энергия музыки от группы «БО и Артём (Тёмка-Слесарь)»

Группа «БО и Артём (Тёмка-Слесарь)» обещает зрителям незабываемый концерт с мощной энергетикой и узнаваемым вокалом. Участники группы стремятся воссоздать звучание культовых хитов, которые уже давно полюбились слушателям в нашей стране.

Захватывающая программа

На концертах вы услышите:

самые горячие хиты групп «Ляпис Трубецкой» и «Жуки»;

живое исполнение с мощной подачей;

постоянное взаимодействие со зрителями;

отличное настроение и драйв!

Авторская музыка и достижения

Кроме известных каверов, группа также исполняет собственные песни, успешно вписывая их в общую программу. Будучи полуфиналистами конкурса «Нашествие. Молодые Ветра» от «Нашего радио», «БО и Артём» становятся частыми участниками фестивалей по всей России. Они знают, как зажечь зал и сделать каждый концерт запоминающимся.

Приглашаем вас на атмосферное музыкальное событие, под которое невозможно устоять на месте!