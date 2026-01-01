Тёмка-Слесарь и группа БО

Группа «БО и Артём (Тёмка-Слесарь)» обещает зрителям незабываемый концерт с мощной энергетикой и узнаваемым вокалом. Участники группы стремятся воссоздать звучание культовых хитов, которые уже давно полюбились слушателям в нашей стране.
На концертах вы услышите:
Кроме известных каверов, группа также исполняет собственные песни, успешно вписывая их в общую программу. Будучи полуфиналистами конкурса «Нашествие. Молодые Ветра» от «Нашего радио», «БО и Артём» становятся частыми участниками фестивалей по всей России. Они знают, как зажечь зал и сделать каждый концерт запоминающимся.
Приглашаем вас на атмосферное музыкальное событие, под которое невозможно устоять на месте!