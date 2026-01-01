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Тёмка-Слесарь и группа БО
Билеты от 1000₽
Киноафиша Тёмка-Слесарь и группа БО

Тёмка-Слесарь и группа БО

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте

Энергия музыки от группы «БО и Артём (Тёмка-Слесарь)»

Группа «БО и Артём (Тёмка-Слесарь)» обещает зрителям незабываемый концерт с мощной энергетикой и узнаваемым вокалом. Участники группы стремятся воссоздать звучание культовых хитов, которые уже давно полюбились слушателям в нашей стране.

Захватывающая программа

На концертах вы услышите:

  • самые горячие хиты групп «Ляпис Трубецкой» и «Жуки»;
  • живое исполнение с мощной подачей;
  • постоянное взаимодействие со зрителями;
  • отличное настроение и драйв!

Авторская музыка и достижения

Кроме известных каверов, группа также исполняет собственные песни, успешно вписывая их в общую программу. Будучи полуфиналистами конкурса «Нашествие. Молодые Ветра» от «Нашего радио», «БО и Артём» становятся частыми участниками фестивалей по всей России. Они знают, как зажечь зал и сделать каждый концерт запоминающимся.

Приглашаем вас на атмосферное музыкальное событие, под которое невозможно устоять на месте!

Купить билет на концерт Тёмка-Слесарь и группа БО

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Январь
5 января вторник
19:00
Lustra Bar Москва, просп. 60-летия Октября, 27
от 1000 ₽

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