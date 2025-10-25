Меню
Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет
Билеты от 0₽
Спектакль Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет

Спектакль Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О спектакле

Юбилейная ёлка в Колонном зале Дома Союзов

Вас ждет незабываемое путешествие в декабрь 1936 года, в эпоху, когда зажглись огни первой Всесоюзной новогодней ёлки страны. Спектакль «Юбилейная ёлка» в Колонном зале Дома Союзов — это бережное воссоздание атмосферы исторического праздника.

Атмосфера праздника

Зрители увидят оригинальные декорации и костюмы тех времен, а музыкальное сопровождение обеспечит живой оркестр. Однако, современность не обойдёт стороной: цифровые герои и интерактивные элементы добавят динамику и интерес!

Сюрпризы для детей

Ваших детей ждут увлекательные встречи с первым Дедом Морозом СССР Михаилом Гаркави и парадом из двенадцати национальных зимних Дед Морозов-волшебников. Также они познакомятся с искусственным интеллектом ИИ Звездочкой и другими технологическими персонажами.

Приключения и волшебство

Неожиданно Звездочка сталкивается с сбоем, и на помощь ей приходят Потешник и Улыбочка. Именно юные зрители помогут спасти праздник, приняв участие в увлекательном взаимодействии.

Подарки и сюрпризы

Каждый зритель получит возможность приобрести купон на подарок. В красном бархатном мешочке вас ждет частичка волшебства от самого первого Деда Мороза — тематические сладости и игрушка одного из героев представления. Распакуйте подарок, чтобы узнать, кто станет вашим спутником в этом году!

Не упустите шанс стать частью этого уникального новогоднего представления, где история встречается с современностью, создавая по-настоящему волшебную атмосферу для всей семьи!

Купить билет на спектакль Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет

Декабрь
Январь
24 декабря среда
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
25 декабря четверг
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 3000 ₽
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 3000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 3000 ₽
26 декабря пятница
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 3000 ₽
27 декабря суббота
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 4000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 4000 ₽
28 декабря воскресенье
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
29 декабря понедельник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
30 декабря вторник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
3 января суббота
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
4 января воскресенье
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 3000 ₽
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
5 января понедельник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
6 января вторник
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
7 января среда
11:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
15:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽
19:00
Колонный зал Дома союзов Москва, Б.Дмитровка, 1
от 5000 ₽

Новости
Всё как раньше и немного киберпанка: Юбилейная Ёлка в Доме Союзов в Москве
Целое семейство Дедов Морозов, новые герои и ожившие воспоминания. Рассказываем почему этот спектакль понравится и детям, и их родителям.
25 октября 2025 09:39
