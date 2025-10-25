Спектакль Ёлка в Колонном зале Дома Союзов - Всесоюзная ёлка - 90 лет

Юбилейная ёлка в Колонном зале Дома Союзов

Вас ждет незабываемое путешествие в декабрь 1936 года, в эпоху, когда зажглись огни первой Всесоюзной новогодней ёлки страны. Спектакль «Юбилейная ёлка» в Колонном зале Дома Союзов — это бережное воссоздание атмосферы исторического праздника.

Атмосфера праздника

Зрители увидят оригинальные декорации и костюмы тех времен, а музыкальное сопровождение обеспечит живой оркестр. Однако, современность не обойдёт стороной: цифровые герои и интерактивные элементы добавят динамику и интерес!

Сюрпризы для детей

Ваших детей ждут увлекательные встречи с первым Дедом Морозом СССР Михаилом Гаркави и парадом из двенадцати национальных зимних Дед Морозов-волшебников. Также они познакомятся с искусственным интеллектом ИИ Звездочкой и другими технологическими персонажами.

Приключения и волшебство

Неожиданно Звездочка сталкивается с сбоем, и на помощь ей приходят Потешник и Улыбочка. Именно юные зрители помогут спасти праздник, приняв участие в увлекательном взаимодействии.

Подарки и сюрпризы

Каждый зритель получит возможность приобрести купон на подарок. В красном бархатном мешочке вас ждет частичка волшебства от самого первого Деда Мороза — тематические сладости и игрушка одного из героев представления. Распакуйте подарок, чтобы узнать, кто станет вашим спутником в этом году!

Не упустите шанс стать частью этого уникального новогоднего представления, где история встречается с современностью, создавая по-настоящему волшебную атмосферу для всей семьи!