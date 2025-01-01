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Старомодная комедия
Билеты от 1000₽
Киноафиша Старомодная комедия

Спектакль Старомодная комедия

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Комедия о чувствах

На Рижское побережье, в тихий и уютный городок, приезжает Лидия Васильевна — бывшая актриса и ныне работница цирка. Здесь её судьба пересекается с жизнью Родиона Николаевича, главного врача местного санатория.

Персонажи и Сюжет

Лидия Васильевна и Родион Николаевич — два человека с яркими и насыщенными жизнями. Она, независимая и эксцентричная, декламирует стихи своим соседям, встречает рассветы с песнями, по ночам сбегает к морю, лазая через окно, и дерзит докторам. Он, практикующий хирург, придерживается порядка и пунктуальности, и хранит верность своей жене.

На первый взгляд, их жизни не пересекаются: она ведет себя свободно и неординарно, а он — строго и организованно. Однако судьба свела их вместе, и их взаимодействие становится центром спектакля.

Тема и Атмосфера

«Старомодная комедия» исследует тончайшие нюансы человеческих чувств, не затрагивая напрямую тему любви. Спектакль раскрывает особенности и внутренний мир персонажей, показывая, как их различные жизни переплетаются и создают уникальную историю.

Что ожидать

Спектакль обещает быть насыщенным эмоциональными переживаниями и комическими ситуациями, предлагая зрителю задуматься о том, что действительно важно в жизни и как случайные встречи могут изменить наш взгляд на мир.

Режиссер
Александр Исаков
В ролях
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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19:00 от 1000 ₽
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Фотографии

Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия Старомодная комедия

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