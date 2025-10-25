Всё как раньше и немного киберпанка: Юбилейная Ёлка в Доме Союзов в Москве

Целое семейство Дедов Морозов, новые герои и ожившие воспоминания. Рассказываем почему этот спектакль понравится и детям, и их родителям.

12 бородатых волшебников, примерно столько же внучек-Снегурочек из разных концов страны, а ещё ИИ-герои и злодеи. Всё это ждёт зрителей Юбилейной Ёлки в Доме Сюзов. Показы спектакля стартуют 24 декабря 2025 и продлятся до 10 января. В 1 и 2 день 2026 года спектаклей не будет.

Чем Юбилейная Ёлка в Доме Союзов отличается от прочих

Девяносто лет назад, в далёком 1936, в Доме Союзов впервые зажглись огни на ёлке. С тех пор многое изменилось, однако Новый год по-прежнему самый семейный и волшебный праздник.

Кстати, о переменах, технологии шагнули далеко вперёд. Авторы сценария праздничной программы Юбилейной Ёлки решили не просто создать очередную сказку, а воссоздать самую первую Ёлку. Помогают им в этом ИИ-технологии: герои черно-белых фотографий оживают и становятся частью праздника.

Какие персонажи будут не сцене Юбилейной Ёлки

Среди героев самый первый Дед Мороз, его одиннадцать братьев. Все они — волшебники из разных регионов страны, которые после спектакля запрыгнут в сани и помчатся раздавать подарки. Помогать каждому из них будут внучки Снегурочки.

Кроме этих любимых известных героев зрители познакомятся с новыми персонажами:

Потешник — парень, который готовится к тому, что через много лет он отрастит бороду, наденет шубу и станет Дедом Морозом. Но пока он изучает новые технологии и языки программирования, чтобы быть в тренде и прийти на помощь в трудную минуту.

Улыбочка — обаятельная кибер-леди. Она дружит с Потешником и, как все смелые девчонки, мечтает спасти мир. Она мастер трансформаций и может принимать самые разные облики. Магия? Нет — технологии.

ИИ Звёздочка — душа праздника, хранительница памяти и всех приятных воспоминаний. Это герой аватар, который будет помогать персонажам в борьбе со злом.

Праздник окажется под угрозой. Три зловредных мистера — Спам, Сбой и Схлоп — хотят помешать радости и идут на разные шалости: путают провода, присылают ненужные сообщения, переводят стрелки часов.

Злодеи появились из-за сбоя в системе ИИ Звёздочки. Героям вместе со зрителями придётся отправиться в прошлое, чтобы найти ошибку в коде, а возможно и отыскать там воспоминания.

Что важно учесть для покупки билетов на Ёлку в Доме Союзов

Создавая сценарий и работая над спектаклем, авторы ориентировались на интересы и особенности восприятия детей от 6 до 12 лет. Однако, создатели проекта уверены, что для взрослых Юбилейная Ёлка тоже станет порталом в сказку и подарит то самое ощущение праздника.

Приобретая билеты нужно указать личные данные каждого зрителя: для взрослых - паспортные, для детей - информацию из свидетельства о рождении. Не забудьте взять документы с собой - без них во входе откажут. Так организаторы борются с перекупщиками билетов.

Приобрести билеты на Ёлку в Доме Союзов можно на сайте Киноафиши.

Вернуть или обменять билет можно, но не позднее чем за 72 часа до начала представления и только на том же ресурсе, где они были куплены. При обмене потребуется ввести личные данные нового обладателя билета.

Также при покупке билета организаторы советуют обратить внимание на возможность приобретения купона на подарок для ребёнка от Деда Мороза.

Особенности посещения Дома Союзов

Ещё до входа в зал и начала основного действа зрителей погрузят в атмосферу сказочной арктической зимы. В разных залах Дома Союза появятся “снежные” инсталляции и фотозоны, а по коридорам будут разгуливать волшебники-аниматоры.

Администрация площадки акцентирует внимание на том, что для посещения этого (и прочих) событий в Доме Союзов требуется сменная обувь - без каблуков, на мягкой подошве. Заменить сменку бахилами не выйдет. В случаи отсутствия сменной пары туфель гостей не пропустят в зал. Такие меры помогают сохранить старинный паркет.