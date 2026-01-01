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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой в Красноярске

В концертном зале «Новая сцена» (бывший ДК «Комбайностроитель») состоится сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой. Елизавета — известная стендап-комик, сценарист и режиссёр, также она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ и ведущей подкаста «Страхи». В её комедии находят отражение сложные темы, такие как психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений. Используя юмор, Елизавета помогает зрителям обратиться к внутренним проблемам и найти новые перспективы.

Глубокие размышления в комедии

Комедийный стиль Елизаветы Варвары Арановой характеризуется многогранностью и откровенностью. В своих выступлениях она легко переходит от шуток к пронзительным откровениям, поднимая трудные и глубокие темы. Елизавета рассуждает о психотерапии и рефлексирует вместе со зрителем о смене ценностей между поколениями, не боясь делиться личными тайнами и переживаниями.

Творческая активность и востребованность

Активное участие Елизаветы в различных медийных проектах как гость и ведущая, а также её регулярные выступления на сцене, привели к росту интереса со стороны зрителей. За последний год размеры площадок, где она выступает, значительно увеличились: от небольших баров вместимостью до 60 человек до крупных концертных залов на несколько тысяч мест.

Ваш комедийный терапевт

Авторский почерк Елизаветы прослеживается в каждом её проекте. Она стремится сочетать комедию с элементами психологической терапии. Елизавета Варвара Аранова становится вашим личным комедийным терапевтом, который научит смеяться над тем, что раньше вы могли воспринимать только с печалью.

Исполнители
Аранова Е

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

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В других городах
Октябрь
25 октября воскресенье
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134

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