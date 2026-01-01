Сольный концерт Марины Девятовой в Красноярске

В Концертном зале «Новая сцена» (бывший ДК «Комбайностроитель») состоится сольный концерт певицы Марины Девятовой. В программе — как хиты, так и новые песни. Марина исполнит композиции в сопровождении музыкантов и представит авторские аранжировки. Это событие понравится всем, кто ценит душевную музыку и неподдельные эмоции.

Приглашаем вас на сольный концерт популярной певицы Марины Девятовой! Это будет необыкновенный вечер, который не оставит равнодушным никого.

Марина Девятова, одна из самых ярких и искренних певиц российской эстрады, представит новую программу. Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто ценит глубокий смысл и неподдельные эмоции.

В программе концерта прозвучат как всеми любимые хиты, так и премьеры новых песен. Марина исполнит композиции в сопровождении великолепных музыкантов и предложит авторские аранжировки, придающие её песням особое звучание. Атмосфера вечера обещает быть тёплой и искренней, ведь каждая песня — это история, прожитая на сцене.

Марина Девятова известна своим уникальным голосом, сценическим обаянием и умением находить общий язык с каждым зрителем. Её концерты — это всегда диалог с залом, наполненный светом, добром и вдохновением.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании любимой певицы!