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Марина Девятова
Киноафиша Марина Девятова

Марина Девятова

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Марины Девятовой в Красноярске

В Концертном зале «Новая сцена» (бывший ДК «Комбайностроитель») состоится сольный концерт певицы Марины Девятовой. В программе — как хиты, так и новые песни. Марина исполнит композиции в сопровождении музыкантов и представит авторские аранжировки. Это событие понравится всем, кто ценит душевную музыку и неподдельные эмоции.

Приглашаем вас на сольный концерт популярной певицы Марины Девятовой! Это будет необыкновенный вечер, который не оставит равнодушным никого.

Марина Девятова, одна из самых ярких и искренних певиц российской эстрады, представит новую программу. Этот вечер станет настоящим праздником для всех, кто ценит глубокий смысл и неподдельные эмоции.

В программе концерта прозвучат как всеми любимые хиты, так и премьеры новых песен. Марина исполнит композиции в сопровождении великолепных музыкантов и предложит авторские аранжировки, придающие её песням особое звучание. Атмосфера вечера обещает быть тёплой и искренней, ведь каждая песня — это история, прожитая на сцене.

Марина Девятова известна своим уникальным голосом, сценическим обаянием и умением находить общий язык с каждым зрителем. Её концерты — это всегда диалог с залом, наполненный светом, добром и вдохновением.

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании любимой певицы!

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В других городах
Октябрь
15 октября четверг
19:00
Новая сцена Красноярск, Бограда, 134
от 1800 ₽

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