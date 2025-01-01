Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Арктида. Большой сольный концерт
Киноафиша Арктида. Большой сольный концерт

Арктида. Большой сольный концерт

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Музыкальная ода Родине: АрктидА в действии

АрктидА - это уникальный проект, который смело объединил в себе жанры Sympho Rock и Sympho Power Metal. Их музыка вдохновлена русской классикой, советской эстрадой и народными мотивами, что делает каждое выступление настоящим музыкальным событием.

Энергия и вовлечение

Невероятная энергетика на сцене и превосходный звук создают незабываемую атмосферу для зрителей. Главная задача коллектива - укреплять в слушателях важные ценности: любовь к Родине, близким и друзьям, веру в себя, а также интерес к истории великой России.

Настоящий праздник музыки

Этим осенним вечером публика сможет насладиться большой программой, состоящей из любимых песен группы. По всей видимости, зрителей ждет не только мощь тяжелой музыки, но и щедрая порция искрометного юмора, присущего артистам АрктидА.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника, где каждый сможет почувствовать себя частью чего-то великого!

Купить билет на концерт Арктида. Большой сольный концерт

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
14 декабря воскресенье
19:00
Art Club Площадка Рязань, Заводской пр., 1
от 1400 ₽

В ближайшие дни

Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
6+
Рок
Оркестр CAGMO. Симфония Линкин Парк при свечах
15 октября в 19:00 Муниципальный культурный центр
от 2700 ₽
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
18+
Юмор
Стендап-концерт Виктории Складчиковой
20 марта в 20:00 Студенческий дворец культуры РГАТУ
от 1500 ₽
Whole Lotta Swag
16+
Хип-хоп
Whole Lotta Swag
26 ноября в 20:00 Event-холл «Свобода»
от 1700 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше