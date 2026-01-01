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Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап
Киноафиша Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

18+
Возраст 18+

О концерте

Сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой в Челябинске

Приглашаем вас на сольный стендап-концерт Елизаветы Варвары Арановой! Эта талантливая комикесса активно участвует в различных медийных проектах, выступая как гость и ведущая. Она является постоянным резидентом шоу «Женский стендап» на ТНТ, а также ведет популярный подкаст «Страхи» и программу ЧУВС на канале StandUp Club #1.

Уникальный стиль и темы

Выступления Елизаветы отличаются откровенностью и прямолинейностью. Она смело затрагивает сложные темы, такие как психотерапия, детские травмы и смена ценностей поколений. Комедия Елизаветы Варвары Арановой — это не просто смех, но и глубокие размышления, которые заставляют зрителей задуматься о том, что их волнует.

Карьера и успехи

Творческая активность Елизаветы значительно возросла за последний год. Если ранее она выступала на небольших площадках, вмещающих максимум 60 человек, то теперь её концерты собирают многотысячные аудитории в больших концертных залах. Этот рост популярности стал следствием её уникального подхода к юмору и откровенности в разговорах.

Ваш комедийный терапевт

Елизавета Варвара Аранова — это ваш личный комедийный терапевт, который поможет вам смеяться над тем, что когда-то казалось больным. В своих выступлениях она находит золотую середину между юмором и серьёзными вопросами, предлагая зрителям вместе с ней ставить под сомнение устоявшиеся представления.

Не пропустите возможность открыть новый взгляд на знакомые вещи и насладиться глубоким юмором от Елизаветы Варвары Арановой!

Исполнители
Елизавета-Варвара Аранова

Купить билет на концерт Елизавета Варвара Аранова. Женский стендап

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В других городах
Ноябрь
21 ноября суббота
19:00
Центр международной торговли Челябинск, просп. Ленина, 35

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