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Любэ
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Любэ

Народная музыка о войне, тяжелой доле и светлой ностальгии 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Группа «Любэ» в Екатеринбурге

Группа «Любэ» была основана в 1989 году композитором Игорем Матвиенко и певцом Николаем Расторгуевым. Идея создания коллектива принадлежит Матвиенко, а необычное название группы выбрал Расторгуев. Оно произошло от жаргонного слова из детства Николая, означающего «разный» или «любой».

Жанр и особенности

«Любэ» трудно отнести к какому-то одному жанру, хотя его можно описать как «фолк-рок». Группа отличается своей социальной и патриотической направленностью, которая прослеживается во всей их музыке. Одной из главных особенностей «Любэ» является большое количество хитов, ставших по-настоящему народными:

  • «Атас»
  • «Не валяй дурака, Америка»
  • «Конь»
  • «Там за туманами»
  • «Берёзы»
  • «Позови меня тихо по имени»
  • «Комбат»
  • «Давай за»

Эти песни прошли испытание временем и остаются популярными по сей день.

Популярность и успех

Группа мгновенно завоевала популярность с момента своего появления. Живые выступления «Любэ» неизменно сопровождаются аншлагами и привлекают миллионы зрителей как в России, так и за рубежом. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, характерные аранжировки и уникальное общее звучание коллектива делают «Любэ» особенными.

Вечное очарование

Прошло уже более 30 лет со дня основания группы, и третье поколение зрителей продолжает приходить на их концерты. Песни «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекают слушателей своей искренностью и глубоким смыслом.

Приходите на концерт группы «Любэ» и насладитесь настоящими хитами, которые не оставят равнодушными ни одного поклонника!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 29 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
18:00 от 3100 ₽
Екатеринбург, 30 ноября
Космос Екатеринбург, Дзержинского, 2
18:00 от 2400 ₽

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