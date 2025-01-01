Группа «Любэ» в Екатеринбурге

Группа «Любэ» была основана в 1989 году композитором Игорем Матвиенко и певцом Николаем Расторгуевым. Идея создания коллектива принадлежит Матвиенко, а необычное название группы выбрал Расторгуев. Оно произошло от жаргонного слова из детства Николая, означающего «разный» или «любой».

Жанр и особенности

«Любэ» трудно отнести к какому-то одному жанру, хотя его можно описать как «фолк-рок». Группа отличается своей социальной и патриотической направленностью, которая прослеживается во всей их музыке. Одной из главных особенностей «Любэ» является большое количество хитов, ставших по-настоящему народными:

«Атас»

«Не валяй дурака, Америка»

«Конь»

«Там за туманами»

«Берёзы»

«Позови меня тихо по имени»

«Комбат»

«Давай за»

Эти песни прошли испытание временем и остаются популярными по сей день.

Популярность и успех

Группа мгновенно завоевала популярность с момента своего появления. Живые выступления «Любэ» неизменно сопровождаются аншлагами и привлекают миллионы зрителей как в России, так и за рубежом. Неповторимый тембр Николая Расторгуева, характерные аранжировки и уникальное общее звучание коллектива делают «Любэ» особенными.

Вечное очарование

Прошло уже более 30 лет со дня основания группы, и третье поколение зрителей продолжает приходить на их концерты. Песни «Любэ» не потеряли своей актуальности и привлекают слушателей своей искренностью и глубоким смыслом.

Приходите на концерт группы «Любэ» и насладитесь настоящими хитами, которые не оставят равнодушными ни одного поклонника!