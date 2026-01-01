Электрическое Воскресение: новый концертный тур

После завершения Акустического тура, который состоял из 67 концертов и собрал множество поклонников, группа «Воскресение» готовится к новому этапу своей музыкальной карьеры. Исполнители, которых долго ждали на сцене с электрическим звучанием, объявили о старте нового тура под названием «Электрическое Воскресение».

В новой программе зрителей ожидают как свежие композиции, так и полюбившиеся хиты, такие как «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне» и «Солдат вселенной». Каждое выступление будет зарядом энергии и позволят зрителям вновь ощутить драйв, который только электрическая музыка может подарить.

Группа «Воскресение» отправляется в путь. Не пропустите возможность увидеть их в вашем городе!