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Электрическое «Воскресение»
Киноафиша Электрическое «Воскресение»

Электрическое «Воскресение»

6+
Возраст 6+

О концерте

Электрическое Воскресение: новый концертный тур

После завершения Акустического тура, который состоял из 67 концертов и собрал множество поклонников, группа «Воскресение» готовится к новому этапу своей музыкальной карьеры. Исполнители, которых долго ждали на сцене с электрическим звучанием, объявили о старте нового тура под названием «Электрическое Воскресение».

В новой программе зрителей ожидают как свежие композиции, так и полюбившиеся хиты, такие как «Кто виноват», «По дороге разочарований», «Радуюсь», «Снилось мне» и «Солдат вселенной». Каждое выступление будет зарядом энергии и позволят зрителям вновь ощутить драйв, который только электрическая музыка может подарить.

Группа «Воскресение» отправляется в путь. Не пропустите возможность увидеть их в вашем городе!

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В других городах
Октябрь
22 октября четверг
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1

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