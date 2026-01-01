Сольный концерт Александра Малинина в Нижегородской филармонии

В Нижегородской филармонии (Кремлевский концертный зал) состоится сольный концерт народного артиста России Александра Малинина и его музыкантов. В программе — старинные романсы, такие как «Дорогой длинною» и «Всё, что было», а также городские романсы «Белый конь», «Королева зима» и «Снежный вальс». Концерт порадует поклонников русской классики и современного исполнительского мастерства.

Концерт Александра Малинина запланирован на 26 ноября 2026 года в Нижегородской государственной академической филармонии им. М. Ростроповича.

Об артистe

Александр Малинин — народный артист России, обладатель именной звезды на московской «Площади звёзд». Награжден Государственным орденом дружбы и Государственным орденом почета. Также он награжден многочисленными грамотами от Президента России и других государственных структур. Малинин — обладатель международного приза The World Music Awards за высокие продажи альбомов в России.

Звучание концерта

Концерты Александра Малинина — это музыка, которая возвышает и волнует. Он соединяет классику с современным искусством, показывая высочайшее исполнительское мастерство и уважение к традициям русской вокальной школы. Его старинные романсы звучат как никогда современно.

Творчество и идеи

В своем творчестве Малинин воспевает красоту и величие России, акцентируя внимание на событиях и персонажах русской истории, православных традициях и семейных ценностях. Все его творчество пропитано любовью к Родине.

Программа вечера

На концерте в сопровождении виртуозных музыкантов, работающих с ним многие годы, Александр исполнит известные старинные романсы: «Дорогой длинною», «Всё, что было», а также городские романсы — «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс» и «Я объявляю Вам любовь». Кроме того, не обойдётся и без полюбившихся зрителям эстрадных хитов, таких как «Нет пути назад», «Если бы не ты», «Берега» и многие другие.