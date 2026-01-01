RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

Концерт группы RockCellos: рок на виолончелях

Приглашаем вас на уникальный концерт группы RockCellos, где виолончели оживят знаменитые рок-хиты. Это событие обещает объединить фанатов рок-музыки и любителей необычного звучания.

О концерте

На вечере вы сможете услышать потрясающие каверы на песни таких легендарных групп, как Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen и многих других. Каждый трек будет исполнен в уникальной аранжировке, которая способна добавить рок-хитам многогранности и загадочности.

Группа RockCellos

Группа RockCellos известна своими оригинальными интерпретациями рок-класики на виолончелях. Их исполнение выходит за рамки традиционного звучания, создавая новые музыкальные эмоции и ощущения.

Для кого это событие

Концерт будет интересен всем, кто ценит рок-музыку и ищет новые впечатления. Если вам нравится, когда классика соединяется с современными жанрами, не упустите возможность стать частью этого музыкального события.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите хиты от: