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RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях
Киноафиша RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт группы RockCellos: рок на виолончелях

Приглашаем вас на уникальный концерт группы RockCellos, где виолончели оживят знаменитые рок-хиты. Это событие обещает объединить фанатов рок-музыки и любителей необычного звучания.

О концерте

На вечере вы сможете услышать потрясающие каверы на песни таких легендарных групп, как Nirvana, Rammstein, Metallica, AC/DC, Linkin Park, Muse, Queen и многих других. Каждый трек будет исполнен в уникальной аранжировке, которая способна добавить рок-хитам многогранности и загадочности.

Группа RockCellos

Группа RockCellos известна своими оригинальными интерпретациями рок-класики на виолончелях. Их исполнение выходит за рамки традиционного звучания, создавая новые музыкальные эмоции и ощущения.

Для кого это событие

Концерт будет интересен всем, кто ценит рок-музыку и ищет новые впечатления. Если вам нравится, когда классика соединяется с современными жанрами, не упустите возможность стать частью этого музыкального события.

Программа вечера

В программе концерта вы услышите хиты от:

  • Nirvana
  • Rammstein
  • Metallica
  • AC/DC
  • Linkin Park
  • Muse
  • Queen
  • The Cranberries
  • Scorpions
  • Pink Floyd
  • Marilyn Manson
  • Red Hot Chili Peppers
  • The Beatles
  • Bon Jovi
  • Kiss
  • System of a Down
  • Limp Bizkit
  • The Prodigy
  • Michael Jackson
  • Blur
  • 30 Seconds To Mars
  • Coldplay
  • Arctic Monkeys
  • No Doubt
  • Radiohead
  • Maroon 5
  • Gorillaz
  • Survivor
  • The Rasmus
  • Depeche Mode
  • Europe
  • Deep Purple
  • Aerosmith

Купить билет на концерт RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

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В других городах
Октябрь
30 октября пятница
19:00
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
от 3000 ₽

Фотографии

RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях RockCellos. Мировые рок-хиты на виолончелях

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