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Котлован
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Спектакль Котлован

18+
Режиссер Антон Федоров
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Котлован: мечты о будущем в труде настоящего

В спектакле «Котлован» мы видим мужчин, суровых, но полных наивной веры, которые строят основу для мира будущего. Они копают огромную яму, заложив фундамент для дома, где будут жить счастливые поколения. Это произведение заставляет задуматься о ценности труда и о том, какие мечты мы вкладываем в будущее, оставляя за собой лишь тени в настоящем.

Время и история в одном котловане

Спектакль погружает зрителя в атмосферу, где время тянется бесконечно, а исторические контексты исчезают, словно песок сквозь пальцы. Здесь плакатные лозунги становятся живыми словами, а зрители задаются вопросом: что мы ищем в жизни и почему наши мысли устремлены в будущее, оставляя настоящее за кулисами?

Философия труда и будущего

«Котлован» предлагает зрителям размышления о том, как мы строим свою жизнь, мечтая о завтрашнем дне и оставляя свой физический след в настоящем. Спектакль задает вопросы о смысле жизни и о том, как наши действия сегодня формируют мир, в котором будут жить будущие поколения.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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