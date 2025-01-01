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Волшебник Изумрудного города
Билеты от 800₽
Киноафиша Волшебник Изумрудного города

Спектакль Волшебник Изумрудного города

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Путешествие по дороге из желтого кирпича

Дорогие зрители, приглашаем вас и ваших детей в невероятное приключение по волшебной стране! Вместе с Элли и ее верным другом Тотошкой вы отправитесь в путь, полный чудес и неожиданностей.

Сказочные встречи и препятствия

На своем пути вы встретите множество сказочных существ, которые помогут или, наоборот, помешают вам в достижении главной цели — встречи с Великим и Ужасным Гудвином. Только он способен помочь Элли вернуться домой. Путешествие станет настоящим испытанием дружбы и смелости.

Классика на сцене

Эта любимая с детства сказка о мире, полном чудес, теперь оживает на сцене МТЦ «Вишневый сад». Не упустите возможность увидеть знакомые образы в новом свете!

Информация о спектакле

Спектакль подходит для зрителей всех возрастов и обещает увлекательную атмосферу, наполненную музыкой и яркими костюмами. Проведите время с семьей, погружаясь в волшебный мир, который станет отличным началом для незабываемого вечера.

Мы ждем вас на спектакле, который подарит вам множество положительных эмоций и вернет в мир детских воспоминаний!

Режиссер
Наталья Шумилкина
В ролях
Мария Ильякова
София Зенцова
Александр Волочиенко
Илья Крутояров
Алексей Сахаров

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
29 августа
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
7 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
28 сентября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
11 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽
25 октября
Театральный центр «Вишневый сад» Москва, М.Сухаревская пл., 10/31
12:00 от 800 ₽

Фотографии

Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города Волшебник Изумрудного города

В ближайшие дни

12+
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5 ноября в 12:00 Театр им. Булгакова
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