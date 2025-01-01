Спектакль Волшебник Изумрудного города

Путешествие по дороге из желтого кирпича

Дорогие зрители, приглашаем вас и ваших детей в невероятное приключение по волшебной стране! Вместе с Элли и ее верным другом Тотошкой вы отправитесь в путь, полный чудес и неожиданностей.

Сказочные встречи и препятствия

На своем пути вы встретите множество сказочных существ, которые помогут или, наоборот, помешают вам в достижении главной цели — встречи с Великим и Ужасным Гудвином. Только он способен помочь Элли вернуться домой. Путешествие станет настоящим испытанием дружбы и смелости.

Классика на сцене

Эта любимая с детства сказка о мире, полном чудес, теперь оживает на сцене МТЦ «Вишневый сад». Не упустите возможность увидеть знакомые образы в новом свете!

Информация о спектакле

Спектакль подходит для зрителей всех возрастов и обещает увлекательную атмосферу, наполненную музыкой и яркими костюмами. Проведите время с семьей, погружаясь в волшебный мир, который станет отличным началом для незабываемого вечера.

Мы ждем вас на спектакле, который подарит вам множество положительных эмоций и вернет в мир детских воспоминаний!