Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу
Киноафиша Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу

Спектакль Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу

6+
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Зимняя сказка от Театра Будущего Лилии Тим

Приглашаем вас в сказочный мир мистического фэнтези и дворцовой эстетики!

Отправляйтесь в путешествие в заколдованный зимний мегаполис, заточённый в хрустальный плен, который сверкает, как первый снег. Но будьте осторожны! Хранителем этого зачарованного города является Дракон — когда-то прекрасный Принц, но жестокий Шахматный бал-маскарад навсегда изменил его облик и судьбу города. Вам предстоит вернуть жизнь этому магическому миру, пройдя по хрупкой, опасной хрустальной дорожке.

Вас ждут:

  • Великолепные декорации и костюмы
  • Экстремальные цирковые трюки
  • Игры от храбрых героев
  • Зрелищные фокусы и опасные иллюзионы
  • Современные спецэффекты, уникальные технологии и много юмора для всей семьи!

Сюжет обещает тронуть сердца зрителей и подарить волшебные моменты, которые останутся с вами надолго.

Этот спектакль рекомендован для детей от 6 лет, но увлечет всех, кто верит в чудеса.

Окунитесь в мир магии и тайн!

Расписание

27 сентября
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
12:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1500 ₽
28 сентября
Бородино-холл Москва, Русаковская, 13, стр. 5, МФК «Бородино плаза»
12:00 от 1300 ₽ 16:00 от 1300 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 21 сентября
Театр будущего Лилии Тим Санкт-Петербург, просп. Юрия Гагарина, 1
12:00 от 1800 ₽ 16:00 от 1800 ₽

Фотографии

Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу

