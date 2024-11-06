Спектакль Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу

Приглашаем вас в сказочный мир мистического фэнтези и дворцовой эстетики!
Отправляйтесь в путешествие в заколдованный зимний мегаполис, заточённый в хрустальный плен, который сверкает, как первый снег. Но будьте осторожны! Хранителем этого зачарованного города является Дракон — когда-то прекрасный Принц, но жестокий Шахматный бал-маскарад навсегда изменил его облик и судьбу города. Вам предстоит вернуть жизнь этому магическому миру, пройдя по хрупкой, опасной хрустальной дорожке.
Сюжет обещает тронуть сердца зрителей и подарить волшебные моменты, которые останутся с вами надолго.
Этот спектакль рекомендован для детей от 6 лет, но увлечет всех, кто верит в чудеса.
Окунитесь в мир магии и тайн!