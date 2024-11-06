Спектакль Слеза Дракона. Новогоднее хрустальное шоу

Зимняя сказка от Театра Будущего Лилии Тим

Приглашаем вас в сказочный мир мистического фэнтези и дворцовой эстетики!

Отправляйтесь в путешествие в заколдованный зимний мегаполис, заточённый в хрустальный плен, который сверкает, как первый снег. Но будьте осторожны! Хранителем этого зачарованного города является Дракон — когда-то прекрасный Принц, но жестокий Шахматный бал-маскарад навсегда изменил его облик и судьбу города. Вам предстоит вернуть жизнь этому магическому миру, пройдя по хрупкой, опасной хрустальной дорожке.

Вас ждут:

Великолепные декорации и костюмы

Экстремальные цирковые трюки

Игры от храбрых героев

Зрелищные фокусы и опасные иллюзионы

Современные спецэффекты, уникальные технологии и много юмора для всей семьи!

Сюжет обещает тронуть сердца зрителей и подарить волшебные моменты, которые останутся с вами надолго.

Этот спектакль рекомендован для детей от 6 лет, но увлечет всех, кто верит в чудеса.

Окунитесь в мир магии и тайн!