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Спектакль Рассказы

16+
Продолжительность 1 час 15 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль по рассказам Василия Шукшина

Рассказы Василия Шукшина давно стали неотъемлемой частью репертуара почти каждого театра в России и ближнем зарубежье. Его деревенские герои — простые люди из повседневной жизни — прочно вошли в галерею характеров и социальных масок русского театра.

Поиск смысла и уязвимость художника

Кажется, что в этом богатом на смыслах поле не осталось ничего нового для исследования. Однако постановка Виталия Гудкова открывает перед зрителями новые грани творчества Шукшина, посвящая внимание художнику, который с одной стороны прячется за ширмами фантазийных миров, а с другой — остается голым и уязвимым перед судьбой и большой историей.

Дебют с глубоким смыслом

Дебют молодого режиссера пропитан настроением автора, вступающего в бесконечный диалог со зрителем-читателем о смысле жизни и поиске счастья. В основе спектакля лежат три рассказа Шукшина: «Воскресная тоска», «Думы» и «Два письма».

Два актера — множество образов

Интересной особенностью этой постановки является то, что всех персонажей играют всего два актера: Антон Сиданченко и сам Виталий Гудков. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям глубже погрузиться в мир шукшинских историй, в которых переплетаются светлые и темные грани человеческой жизни.

Не упустите возможность увидеть эту интересную интерпретацию классики, которая заставляет задуматься о важных вещах и наполняет душу теплом и светом.

Режиссер
Виталий Гудков
В ролях
Антон Сиданченко
Виталий Гудков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 14 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
20:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Театр на Литейном Санкт-Петербург, Литейный просп., 51
20:00 от 1300 ₽

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