Спектакль Рассказы

Спектакль по рассказам Василия Шукшина

Рассказы Василия Шукшина давно стали неотъемлемой частью репертуара почти каждого театра в России и ближнем зарубежье. Его деревенские герои — простые люди из повседневной жизни — прочно вошли в галерею характеров и социальных масок русского театра.

Поиск смысла и уязвимость художника

Кажется, что в этом богатом на смыслах поле не осталось ничего нового для исследования. Однако постановка Виталия Гудкова открывает перед зрителями новые грани творчества Шукшина, посвящая внимание художнику, который с одной стороны прячется за ширмами фантазийных миров, а с другой — остается голым и уязвимым перед судьбой и большой историей.

Дебют с глубоким смыслом

Дебют молодого режиссера пропитан настроением автора, вступающего в бесконечный диалог со зрителем-читателем о смысле жизни и поиске счастья. В основе спектакля лежат три рассказа Шукшина: «Воскресная тоска», «Думы» и «Два письма».

Два актера — множество образов

Интересной особенностью этой постановки является то, что всех персонажей играют всего два актера: Антон Сиданченко и сам Виталий Гудков. Это создает уникальную атмосферу, позволяя зрителям глубже погрузиться в мир шукшинских историй, в которых переплетаются светлые и темные грани человеческой жизни.

Не упустите возможность увидеть эту интересную интерпретацию классики, которая заставляет задуматься о важных вещах и наполняет душу теплом и светом.