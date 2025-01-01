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Дядя Ваня
Билеты от 500₽
Киноафиша Дядя Ваня

Спектакль Дядя Ваня

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 3 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Драма русских провинциалов

 

«Дядя Ваня» — это драма русских провинциалов, которые ощущают, что их жизнь не состоялась и была растрачена напрасно. В центре произведения — дядя Ваня, человек, который не смог найти своего места в жизни. Это чувство глубокой неудовлетворенности и утраты смысла жизни усиливается неразделенной любовью к женщине, которая ненадолго появляется в их захолустном поместье.

Захолустное поместье и неразделенная любовь

Герой и его племянница, десятилетиями работая в этом отдаленном поместье, едва сводят концы с концами. Появление женщины в их жизни всколыхивает давно подавленные чувства, но, несмотря на надежды, не приносит изменений. Внутренний конфликт героев и их разочарование в жизни становятся центром драмы.

 

Режиссер
Марк Розовский
В ролях
Александр Масалов
Юрий Голубцов
Валерий Шейман
Наталья Баронина
Вера Десницкая

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
19:00 от 500 ₽

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