ХIV Международный Рождественский фестиваль искусств представляет спектакль «Дядя Ваня» Московского Губернского театра на сцене театра «Глобус».

К 160-летию Антона Павловича Чехова

Спектакль рассказывает о главном герое, Иване Петровиче Войницком, который, достигнув 47 лет, переживает кризис осознания. Он понимает, что жизнь прошла впустую, посвятив себя бездарному Серебрякову, к которому когда-то испытывал восхищение. Войницкий пытается найти выход в любви, но время потеряно безвозвратно.

Режиссер Сергей Безруков предлагает углубленное исследование человеческой души, лишенной взаимной любви. В отличие от традиционной трактовки, в данном спектакле акцент сделан на поиск спасения, возможного только в любви и вере, которая дарует эту любовь. Безруков отмечает: ««Дядя Ваня» - это история о потере веры: в себя, в людей, в жизнь. Здесь есть любовь, но это не та любовь, что спасает, а другая, несчастная и запретная, которую важно обсудить».

Сила актерского мастерства

Сергей Безруков, не только исполнитель главной роли, но и автор сценографии, обладает невероятным обаянием. Зрители автоматически фокусируются на его персонаже, даже прежде чем он произнесет первую реплику. Его энергетика пронизывает всё пространство сцены, обеспечивая уникальный театральный опыт, который невозможно передать через кино.

Новая трактовка персонажей

Как утверждает Вячеслав Суриков, эксперт театрального мира, даже если вы видели «Дядю Ваню» в других театрах, данная версия стоит вашего внимания. В спектакле три звезды – Сергей Безруков (дядя Ваня), Антон Хабаров (доктор Астров) и Карина Андоленко (Елена Андреевна) – показывают высший пилотаж в исполнения своих ролей.

Основные герои, страдающие от повседневности, в интерпретации Безрукова выглядят иначе. Дядя Ваня становится некрасивым, как несчастный в любви человек, осознавший крах надежд. Астров, сыгранный Хабаровым, завораживает обаянием и напором, особенно в сценах с Еленой Андреевной, которые запоминаются зрителям.

Символика и сценография

Сценография спектакля, созданная в сотрудничестве Сергея Безрукова и Анны Матисон, наполнена символами. В центре – гигантские качели, которые управляют темпом жизни имения, как перевернутый метроном.

Безруков выделяет пространство молодым актерам, таким как Антон Хабаров и Карина Андоленко, предоставляя им возможность открыть скрытые смыслы в семейной иерархии.

Действующие лица

Артисты спектакля: