Спектакль Русская смерть. Воспоминание о спектакле

Спектакль «Русская смерть» Дмитрия Волкострелова

Режиссер Дмитрий Волкострелов, известный своими яркими и неожиданными форматами, представляет новый спектакль, который погружает зрителя в его личные размышления. «Русская смерть» – это своего рода диалог с собственным прошлым и возвращение к важной для режиссера работе.

Предыстория

Премьера спектакля состоялась в феврале 2022 года в Центре имени Мейерхольда и стала завершающей частью «русской трилогии», в которую также вошли «Русскiй романсъ» в Театре Наций и «Русская классика» в «Приюте комедианта». К сожалению, спектакль был показан всего несколько раз из-за закрытия Центра, оставив зрителей с ощущением недосказанности и незавершенности.

Концепция спектакля

Волкострелов неоднократно возвращался к «Русской смерти» в своих размышлениях и решился создать спектакль-воспоминание. Режиссер подчеркивает, что это не будет прямое возобновление спектакля 2022 года. «Это не реконструкция, не рефлексия, не документальный спектакль и не стендап. Возможно, это – всё это вместе, но пока сложно точно определить», - делится Дмитрий Волкострелов.

Зачем смотреть?

Спектакль обещает стать уникальным опытом, позволяя зрителям по-новому взглянуть на темы памяти и травмы. Этот проект стоит того, чтобы стать частью вашего театрального досуга, ведь, возможно, именно в нем токется диалог, который даст новые смыслы.