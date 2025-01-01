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Две легенды
Билеты от 1000₽
Киноафиша Две легенды

Спектакль Две легенды

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Уникальное мюзикл-шоу: «Чикаго» и «Mamma Mia!»

Приглашаем вас на уникальное мюзикл-шоу, которое объединяет два знаменитых произведения: «Чикаго» и «Mamma Mia!». Это сокращённые версии спектаклей, в которых прозвучат самые яркие арии, сохраняя оригинальный сюжет.

Погружение в мир «Чикаго»

Зрителей ждет захватывающее путешествие в тюрьму округа Чикаго. Этот мюзикл можно охарактеризовать тремя словами: шок, шик и блеск. Стильная хореография, вдохновленная работами Боба Фосса, погружает в мир скандалов, греха, коррупции и славы.

Солнце и романтика на греческом острове

Вторая часть шоу — «Mamma Mia!» — это современная, жизнеутверждающая романтическая комедия. Действие разворачивается на красивом греческом острове, где комедийные ситуации переплетаются с солнечной музыкой ABBA. Оригинальные костюмы и остроумные диалоги героев создают атмосферу настоящего праздника.

Состав артистов

На сцене выступят талантливые артисты: Анастасия Макеева, Сергей Ли, Лика Рулла, Анна Гученкова, Виктория Канаткина, Алексей Бобров, Константин Соколов, Дмитрий Янковский, Евгений Безгин, Станислав Чунихин, Марина Чирикова, Анжела Чашина, Олеся Стученко, Артём Коверзенко, Олег Киблер, Елизавета Барановская и Мария Кораблева.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкального искусства и насладиться этим удивительным спектаклем!

В ролях
Анастасия Макеева
Сергей Ли
Лика Рулла
Анна Гученкова
Виктория Канаткина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Конгресс-центр на Вернадского Москва, просп. Вернадского, 41, стр. 1
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды Две легенды

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