Веселый спектакль по стихам Самуила Маршака

Добрые, остроумные, полные юмора и житейской мудрости стихи Самуила Маршака давно стали классикой детской литературы. В них — вся палитра эмоций, от весёлого смеха до лёгкой грусти. Спектакль «Маршак-Маршак» приглашает зрителей всех возрастов окунуться в этот удивительный мир ритма и слова, который Маршак создал для детей, но в котором легко находят себя и взрослые.

В постановке оживут знакомые каждому строки: «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке» и другие. Эти произведения остаются актуальными и сегодня, открывая маленьким зрителям мир с его радостями, недоразумениями и важными жизненными уроками.

Режиссёр о спектакле

Мария Романова отмечает, что работать с текстами Маршака — это настоящее удовольствие: «Маршак — это удивительная игра, где каждое слово как музыкальная нота. Его стихи помогают маленькому человеку войти в мир, полный разнообразия, и научиться с ним взаимодействовать. Мы постарались создать спектакль-карусель, где оживают разные образы, а каждая сцена погружает в новую атмосферу».

Для детей и взрослых

Этот спектакль одинаково интересен и детям, и взрослым. Юные зрители смогут узнать, что делать, если вдруг потерялся багаж, или почему маленький мышонок не хочет спать. А взрослые с теплотой вспомнят стихи, которые читали в детстве, и вновь переживут мгновения, наполненные светом и добротой.

Не пропустите!

«Маршак-Маршак» — это весёлая, яркая постановка, которая подарит хорошее настроение и напомнит о том, как важно сохранять в душе лёгкость, игривость и доброту.