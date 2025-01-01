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Маршак-Маршак
Киноафиша Маршак-Маршак

Спектакль Маршак-Маршак

Постановка
Театр им. Ленсовета 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Веселый спектакль по стихам Самуила Маршака

Добрые, остроумные, полные юмора и житейской мудрости стихи Самуила Маршака давно стали классикой детской литературы. В них — вся палитра эмоций, от весёлого смеха до лёгкой грусти. Спектакль «Маршак-Маршак» приглашает зрителей всех возрастов окунуться в этот удивительный мир ритма и слова, который Маршак создал для детей, но в котором легко находят себя и взрослые.

В постановке оживут знакомые каждому строки: «Вот какой рассеянный», «Усатый-полосатый», «Багаж», «Сказка о глупом мышонке» и другие. Эти произведения остаются актуальными и сегодня, открывая маленьким зрителям мир с его радостями, недоразумениями и важными жизненными уроками.

Режиссёр о спектакле

Мария Романова отмечает, что работать с текстами Маршака — это настоящее удовольствие: «Маршак — это удивительная игра, где каждое слово как музыкальная нота. Его стихи помогают маленькому человеку войти в мир, полный разнообразия, и научиться с ним взаимодействовать. Мы постарались создать спектакль-карусель, где оживают разные образы, а каждая сцена погружает в новую атмосферу».

Для детей и взрослых

Этот спектакль одинаково интересен и детям, и взрослым. Юные зрители смогут узнать, что делать, если вдруг потерялся багаж, или почему маленький мышонок не хочет спать. А взрослые с теплотой вспомнят стихи, которые читали в детстве, и вновь переживут мгновения, наполненные светом и добротой.

Не пропустите!

«Маршак-Маршак» — это весёлая, яркая постановка, которая подарит хорошее настроение и напомнит о том, как важно сохранять в душе лёгкость, игривость и доброту.

Режиссер
Мария Романова
В ролях
Виктория Волохова
Владислава Пащенко
Дмитрий Хасанов

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 3 ноября
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 декабря
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 4 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 января
Театр им. Ленсовета Санкт-Петербург, Владимирский просп., 12
12:00 от 600 ₽ 14:00 от 600 ₽

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