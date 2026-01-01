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Козявочка
Киноафиша Козявочка

Спектакль Козявочка

0+
Продолжительность 50 минут, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

Увлекательное путешествие в мир насекомых

В спектакле «Козявочка» вас ждет доброй и поучительной сказки, которая переносит зрителей в удивительный мир насекомых. Вы познакомитесь с маленькими обитателями этого мира, их переживаниями и приключениями.

Приключения Сверчка и Козявки

Главный герой, прилежный Сверчок, считается слабаком и трусом среди своих сверстников. Однако его жизнь кардинально меняется, когда он встречает маленькую букашку по имени Козявка, которая оказалась без дома. Их знакомство наполняет его дни приключениями, о которых он даже не мечтал.

Сила настоящей дружбы

Вместе Сверчок и Козявка преодолевают множество препятствий, с которыми им помогают справиться настоящая дружба и сплоченность. Они сталкиваются с кознями злого Жука Рогача, но в итоге находят верных друзей и создают семью.

Не упустите возможность погрузиться в этот трогательный и увлекательный мир на спектакле «Козявочка»!

Режиссер
Сергей Зорий
В ролях
Алена Колкова
Олег Крамарь
Анна Сенникова
Анастасия Хуртасенко
Михаил Морозов

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В других городах
Сентябрь
19 сентября суббота
12:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

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