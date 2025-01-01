Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Два капитана
Киноафиша Два капитана

Спектакль Два капитана

Постановка
Музыкальный театр 12+
Возраст 12+

О спектакле

Мюзикл «Два капитана»: история любви и приключений

Мюзикл «Два капитана» основан на знаменитом советском приключенческом романе Вениамина Каверина. Сюжет рассказывает о жизни и приключениях главного героя Сани Григорьева, который стал прообразом реального человека. Организаторы спектакля – либреттист Нонна и композитор Андрей Кротовы, известные проектами Новосибирского музыкального театра.

За что мы любим «Два капитана»?

Этот мюзикл интересен не только своему увлекательному сюжету, но и глубокой эмоциональной составляющей. Он сочетает в себе историю настоящей любви, ярких героев и музыкальные номера, которые звучат "от сердца к сердцу". Спектакль будет особенно интересен любителям музыкального театра и поклонникам советской литературы.

О романе и его авторе

Роман Вениамина Каверина, впервые изданный в 1944 году, стал одним из самых известных произведений для юношества, выдержав более ста переизданий и переведенный на множество языков. Каверин, награжденный Сталинской премией второй степени в 1946 году, черпал вдохновение из реальной биографии ученого-генетика Михаила Лобашёва, рассказывавшего автору о своем непростом детстве.

Кроме того, характер главного героя Саня Григорьева имеет в своем основании личность полярного летчика Самуила Клебанова, погибшего во время войны. Повествование романа ведется от лица Сани, а город его детства, изображенный под именем родного Энска, является Псковом.

Творческий дуэт Нонны и Андрея Кротовых

Новая версия мюзикла создается знакомым поклонникам Новосибирского музыкального театра творческим дуэтом – Нонной и Андреем Кротовыми. Нонна делится: "Сюжет «Двух капитанов» - большой подарок для нас. Наша главная задача – сделать так, чтобы эта история звучала в музыке и мелодиях, которые будут близки зрителям".

Известные строки и их значение

Жизненный девиз главного героя, «Бороться и искать, найти и не сдаваться», стал крылатым благодаря роману. Эти строки восходят к поэме «Улисс» Альфреда Теннисона и были вырезаны на памятнике английскому полярному путешественнику Роберту Скотту.

Легендарный мюзикл и его судьба

Более двадцати лет назад в театральном центре на Дубровке состоялась премьера первого масштабного российского мюзикла по мотивам «Двух капитанов». Увы, после печально известных событий теракта на Дубровке проект был закрыт, однако он стал поистине легендарным и остался в истории российского мюзикла.

Купить билет на спектакль Два капитана

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
14 января среда
19:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽
23 февраля понедельник
18:00
Музыкальный театр Новосибирск, Каменская, 43
от 750 ₽

Фотографии

Два капитана Два капитана Два капитана Два капитана Два капитана Два капитана Два капитана

В ближайшие дни

Корсар
12+
Балет
Корсар
4 января в 13:00 НОВАТ
от 1500 ₽
Серебряный ключик
0+
Детский Детские елки Кукольный Премьера
Серебряный ключик
20 декабря в 13:00 Новосибирский театр кукол
от 700 ₽
Новый год в замочной скважине
6+
Детский Детские елки
Новый год в замочной скважине
6 января в 15:30 Новосибирский театр кукол
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше