Двадцать дней без войны
О спектакле

В театре «Красный факел» представят спектакль «Двадцать дней без войны», который станет ярким событием приуроченным ко Дню Победы. Это произведение уже знакомо широкой аудитории благодаря фильму Алексея Германа, выпущенному в 1976 году, и основанному на киносценарии Константина Симонова, сформированном из его рассказа.

В центре повествования — военный корреспондент Василий Лопатин, который отправляется в Ташкент для консультации съемочной группы перед возвращением на фронт. По дороге он встречает Нику — костюмершу театра, знакомую его бывшей жены. Их долгие разговоры и взаимный интерес освещают непростые человеческие отношения, о которых военное время говорит с особенной глубиной.

«Двадцать дней без войны» — это не просто театральная адаптация, но и возможность для зрителей задуматься о том, как война влияет на личные отношения. Спектакль будет интересен тем, кто ценит глубокие и личностные истории, развивающиеся в условиях жестокой реальности. Не упустите шанс увидеть этот трогательный рассказ на сцене.

