Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пропасть» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Поэтический спектакль ПРО ЭТО
Киноафиша Поэтический спектакль ПРО ЭТО

Спектакль Поэтический спектакль ПРО ЭТО

Постановка
Поэтический театр «Муза» 16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль о страстной любви Маяковского и Лили Брик

В поэтическом театре «Муза» пройдет постановка, посвященная сложным и ярким отношениям между Владимиром Маяковским и Лили Брик. Эта история охватывает все аспекты страсти, любви и нестандартных решений, когда мужчина готов на все ради своей музы.

Исполнители

Главные роли исполняют актеры Артем Березиков и Галина Томилина, а также кавер-группа «Капитан Дик», которая добавит музыкальную атмосферу вечера. Спектакль будет интересен тем, кто ценит поэзию и интересуется отношениями известных личностей.

Темы и идеи

На сцене зрители смогут увидеть, как любовь может быть безграничной и вдохновляющей. Можем ли представить себе, что мужчина любит женщину настолько сильно, что соглашается на жизнь втроем? Каково это — быть музой поэта? Эти вопросы станут ключевыми в сюжетной линии спектакля.

Приходите насладиться романтичной атмосферой и открывайте новые грани известных историй о любви, которые остаются актуальными и сегодня.

Купить билет на спектакль Поэтический спектакль ПРО ЭТО

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
11 июня четверг
19:00
Поэтический театр «Муза» Новосибирск, Вокзальная магистраль, 8А
от 900 ₽

В ближайшие дни

Актриса
16+
Моноспектакль

Актриса

16 июня в 19:00 Мой театр
от 700 ₽
Только для женщин
18+
Драма

Только для женщин

7 июня в 18:00 Красный факел
от 1000 ₽
Ромео и Джульетта
18+
Музыка Драма Мюзикл

Ромео и Джульетта

14 июня в 18:00 Красный факел
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше