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Дурной вкус
Билеты от 1800₽
Киноафиша Дурной вкус

Дурной вкус

16+
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О концерте

Грустные танцы в эпоху дезинтеграции

Не упустите возможность посетить концерт главных представителей отечественного постпанка и нью-вейва. Это событие обещает стать настоящим музыкальным откровением!

Презентация новых синглов

На концерте вы сможете услышать новые синглы от коллективов, которые уже завоевали популярность среди любителей жанра. Каждая композиция проникнута духом времени и отражает актуальные проблемы нашей эпохи.

Знакомые хиты

Не обойдется и без лучших песен, которые стали своеобразным гимном целого поколения. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз соприкасался с музыкальным искусством последних лет.

Приходите на концерт и откройте для себя новую грань звукового искусства в условиях великой депрессии и мыслей о дезинтеграции. Это незабываемый вечер, который запомнится надолго!

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Ноябрь
21 ноября суббота
19:00
Урбан Москва, Б.Новодмитровская, 36, стр. 24, дизайн-завод «Флакон»
от 1800 ₽
В других городах
Декабрь
5 декабря суббота
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1700 ₽

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