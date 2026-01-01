Дурной вкус

Не упустите возможность посетить концерт главных представителей отечественного постпанка и нью-вейва. Это событие обещает стать настоящим музыкальным откровением!
На концерте вы сможете услышать новые синглы от коллективов, которые уже завоевали популярность среди любителей жанра. Каждая композиция проникнута духом времени и отражает актуальные проблемы нашей эпохи.
Не обойдется и без лучших песен, которые стали своеобразным гимном целого поколения. Эти мелодии знакомы каждому, кто хоть раз соприкасался с музыкальным искусством последних лет.
Приходите на концерт и откройте для себя новую грань звукового искусства в условиях великой депрессии и мыслей о дезинтеграции. Это незабываемый вечер, который запомнится надолго!