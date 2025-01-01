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Cigar Hall
Билеты от 900₽
Киноафиша Cigar Hall

Cigar Hall

18+
Возраст 18+
Билеты от 900₽

О концерте/спектакле

Новый взгляд на джазовый комбо. Уникальное сочетание стилей

Джазовый комбо Cigar Hall — это свежий концепт на отечественной сцене, где звучание бенда смело сочетает элементы джаза и блюза с драйвовым фанком и чувственным соулом. Музыкальный коктейль группы включает в себя как традиционный свинг, так и современные грувы, создавая уникальное и насыщенное звучание, которое захватывает с первых нот.

Вдохновение классикой и современностью
Cigar Hall не ограничивается одним стилем, стремясь найти гармонию между классическими джазовыми ритмами и современными музыкальными направлениями. Это позволяет группе создавать динамичные и эмоционально насыщенные композиции, которые будут интересны как любителям классического джаза, так и поклонникам более современных звуков.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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Фотографии

Cigar Hall

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